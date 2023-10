Ardelenii au primit vizita campioanei luni seară pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia. Cele două echipe s-au întâlnit în a 14-a etapă din sezonul regulat al Superligii României.

Reacția lui Andrea Mandorlini după CFR Cluj - Farul Constanța

După meci, Andrea Mandorlini a vorbit despre evoluția elevilor săi și a subliniat faptul că a fost cea mai bună partidă făcută de CFR Cluj de când i-a preluat pe ardeleni la finele sezonului trecut.

„Sunt foarte mulțumit. E cel mai bun meci de când sunt aici. Echipa era în meci, chiar dacă era condusă. Au făcut exact ceea ce am pregătit. Îmi pare rău pentru Jefte, însă se doream mai multă forță. El e un băiat sensibil și își dorea să marcheze. Chiar a avut ocazii. M-am bucurat pentru golurile lui Karlo. Și golul trei a fost tot al lui. Am reușit și am avut voință să câștigăm.

Ne doream să fim mai agresivi și să avem mai mult mingea. Azi am pregăit și am jucat cum trebuia. E frumos pentru un antrenor să vadă că jucătorii respectă ce li se spune. Suntem mulțumiți pentru că am avut multe ocazii să ne apropiem de locul 1. Farul e o echipă importantă și ne bucurăm că am învins-o”, a spus Andrea Mandorlini după meci.

CFR Cluj - Farul Constanța 3-1

Constantin Budescu a deschis scorul în minutul 24, însă Karlo Muhar a restabilit egalitate în prima parte a jocului de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, în minutul 31.

În repriza secundă, Karlo Muhar a realizat „dubla” în minutul 64, iar Luka Juricic a închis tabela de marcaj la 3-1 în favoarea ardelenilor, în minutul 68 al partidei.