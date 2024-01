Reacția lui Albion Rrahmani după revenirea cu gol: "O să fim 'on fire' pe Giulești"

Sakaryaspor, aflată pe locul patru în liga secundă, a condus cu 2-0, prin golurile marcate de Yonathan Del Valle (25) şi Sinan Kurt (51), apoi Rapid a punctat de trei ori, prin Jayson Papeau (47), Albion Rrahmani (73 - penalty) şi Caglayan Menderes (79, autogol). Sakaryaspor a reuşit egalarea prin Menderes (88).

Revenire cu gol pentru Albion Rrahmani

Atacantul kosovar a fost introdus pe teren în minutul 61 și a marcat un gol, iar după meci a vorbit despre starea în care se află în acest moment.

"Sunt fericit și am mai avut mai multe șanse să marchez. După trei luni eu cred că e OK cu un singur gol. Am reintrat în programul echipei, m-am antrenat foarte bine și mă bucur să fiu în cadrul echipei încă de la primul meci.

Când am intrat pe teren a fost emoțional în interiorul meu. E prea mult să stai pe tușă trei luni. Sunt foarte bucuros că m-am întors cu gol.

Sunt 100% din punct de vedere fizic pentru că m-am pregătit în Kosovo. Am început să mă antrenez singur ca să fiu pregătit. Abia aștept să fiu pe teren pe 19 ianuarie. O să fim ‘on fire’ pe Giulești!

E foarte important pentru noi să mergem înainte și să forțăm. Sper să ajut echipa și dacă marchez va fi cu atât mai bine. Vreau în primul rând să ajut echipa să câștige titlul. Sunt gata să fac asta", a declarat Albion Rrahmani, potrivit Fanatik.