Reacția fotbalistului care a devenit eligibil pentru naționala României după ce a jucat 4 ani pentru o altă reprezentativă 

Vladislav Blănuță a primit o veste importantă din partea FIFA, după ce FRF a depus un dosar pentru ca fotbalistul să devină eligibil pentru a evolua la naționalele României. Astfel, jucătorul a devenit eligibil și pentru a fi folosit în campionat încât să acopere regula U21 din Superligă.

Prima reacție a lui Vladislav Blănuță după ce a aflat că poate juca pentru România

Fotbalistul a bifat câteva meciuri pentru Moldova U21, însă s-a arătat extrem de fericit de decizia luată de FIFA și nerăbdător să primească și mai multe minute la FC U Craiova, acum că îndeplinește criteriul U21.

„Sunt și eu fericit pentru decizia de la FIFA. Abia aștept să joc ca U21 în SuperLigă și sper să ajut echipa cu cât mai multe realizări, să facem o figură frumoasă și să ne revenim. Asta îmi doresc, să muncim împreună.

Am fost mult pe gânduri, am vorbit și cu familia, nu a fost o decizie grea. Sper ca România să îmi ofere un viitor mai strălucit.

Sunt de un an și o lună (n.r. la FCU Craiova), am învățat multe chestii. E prima mea experiență la nivel de liga 1. Am învățat multe de la echipă, de la coechipieri.

Am aflat și eu cu câteva minute înainte de antrenament. Am fost binedispus. Suporterilor de la echipă le doresc răbdare. Lucrurile mari nu se fac repede, ci cu greu și cu muncă. La fel și echipei naționale, să aibă răbdare și eu să am perseverența să pot mai mult”, a declarat Vladislav Blănuță pe contul oficial al lui FC U Craiova.