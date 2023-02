Reacția conducerii campioanei CFR după înfrângerea cu FCSB și motivul care a dus la căderea nocturnei

Conducătorii clubului nu sunt însă deloc îngrijorați după înfrângerea cu FCSB, ba chiar s-a arătat încrezători că lucrurile vor evolua în favoarea campioanei României în perioada următoare.

„Din punctul meu de vedere, un egal era echitabil. Asta se întâmplă după o mică neatenție. Ăsta e fotbalul. Noi mergem mai departe. Nu e nicio problemă. Mergem mai departe. În playoff se împart punctele. Nu avem nicio problemă, cu atât mai mult cu cât suntem încă pe primul loc.

Nu suntem deloc îngrijorați. Mergem mai departe, vom câștiga celelalte meciuri”, a spus Ștefan Gadola, potrivit gsp.ro.

Gadola a dezvăluit de ce a căzut nocturna înaintea meciului cu FCSB

Acționatul minoritar de la CFR Cluj a dezvăluit că înainte de startul partidei cu FCSB s-a încercat încălzirea întregii suprafețe de joc, însă din cauză că nocturna era aprinsă, instalația electrică a picat.

„Noi ne-am pregătit din timp. În seara asta am dorit să încălzim tot terenul, dar nu se poate, având în vedere că e în funcțiune și iluminatul. Nu s-a putut. Nu avem atâta energie. Am încercat să avem un teren foarte bun. Am încercat să facem totul perfect. Nu ne-am gândit că vom avea probleme.

A intervenit și încălzirea în stadion și a fost o cădere tensiune perfect normală. Vă spun că nu m-am speriat absolut deloc.

Încălzirea gazonului poate funcționa în paralel cu nocturna. Dar intervine și încălzirea în stadion și depășim limita. Dar eu nu știam că în februarie se poate juca fotbal în România”, a adăugat acesta.

FCSB s-a impus în ultimele cinci meciuri jucate în deplasare în Superligă. CFR Cluj, care a câștigat de două ori în deplasare, în primele sale partide din 2023, a pierdut ultimele două meciuri jucate acasă, cu FC Hermannstadt (2022) şi FCSB.