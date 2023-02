Basarab Panduru e convins și pune o singură condiție: "FCSB, campioană cu 10 puncte diferență"

Unicul gol al meciului a fost marcat de Malcom Edjouma, în minutul 88. Mijlocașul francez i-a trimis o pasă în careu lui Octavian Popescu, puștiul lui FCSB a pasat înapoi cu călcâiul, iar Edjouma l-a învins pe Scuffet cu o execuție elegantă.

Panduru: "Cu un antrenor bun, FCSB trebuie să câștige campionatul la 10 puncte"

După meci, Basarab Panduru a explicat că se aștepta la un rezultat de 1-0 în favoarea lui FCSB, însă nu după un gol în repriza secundă, când nu a mai fost atât de periculoasă la poarta lui Simone Scuffet.

"Eu cred că, dacă în prima repriză conducea FCSB, nu era nicio problemă. În repriza a doua, mi se pare că parcă au fost acțiuni în favoarea CFR-ului și la singura acțiune, cea din minutul 88, a reușit FCSB să marcheze.

Mai degrabă vedeam 1-0 în prima repriză, 0-0 în repriza a doua. Și victorie 1-0, dar cu golul din prima repriză. În a doua repriză a avut o singură ocazie FCSB", a spus Panduru, la Orange Sport.

Deși admite că FCSB are o serie bună cu Mihai Pintilii pe bancă, fostul internaționalul susține că, dacă "ar avea un antrenor bun", vicecampioana ar câștiga titlul fără probleme în Liga 1, având în vedere și lotul pe care îl are la dispoziție.

"Per ansamblu mi s-a părut superioară FCSB. La FCSB sunt jucători extrem de tehnici, FCSB potae să producă mut mai mult decât produce. E clar, cu Pintilii sunt rezultate destul de bune. Două eșecuri, restul victorii. FCSB, la talentul pe care îl au jucătorii, cu un antrenor bun, trebuie să câștige campionatul la 10 puncte diferență. Cu înjumătățire? Hai să spunem 6-7 puncte", a punctat Panduru.

După victoria din derby, FCSB a ajuns la 44 de puncte în 24 de etape și rămâne pe locul 4, la șase lungimi în spatele liderului CFR Cluj.

De partea cealaltă, formația din Gruia a ajuns la a șasea înfrângere din acest sezon, dar rămâne pe primul loc, cu 50 de puncte.

Dan Petrescu, după eșecul cu FCSB: "Au dat un gol din nimic!"

După meci, Dan Petrescu a recunoscut că FCSB a fost echipa mai bună în prima repriză, însă nu la fel a spus și despre actul secund, când consideră că vicecampioana a înscris "din nimic".

Antrenorul lui CFR Cluj susține că un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil și admite că eșecul va afecta moralul elevilor săi.

"E clar că sunt supărat. O primă repriză în care FCSB a fost mai bună, a avut mai multe ocaziii. Noi am fost de nerecunoscut. La pauză am vorbit puțin și am arătat bine în repriza a doua. Nu țin minte vreo ocazie a lui FCSB, dar, dacă n-am băgat-o noi în poartă, au dat ei un gol din nimic, pur și simplu! Ăsta e fotbalul. Noi am avut cu Yeboah singur cu portarul, dacă îi dădea pasă lui Deac câștigam noi. Tot timpul cu FCSB sunt meciuri strânse.

Eu zic că FCSB a fost mai bună în prima repriză, iar noi în a doua. Un egal era corect. În primele meciuri din 2023 nu am luat gol, iar acum am luat în minutul 90. Acum suntem vulnerabili? Mergem înainte. Mai sunt 16 meciuri de jucat, suntem încă pe primul loc, dar sunt conștient că un 0-0 era mai bun inclusiv pentru moral", a spus Dan Petrescu.