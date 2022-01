Reacția arbitrului Ionuț Coza, după ce a fost acuzat de Mititelu că este corupt: "Iau în considerare să-l acționez în instanță"

În ziua meciului, FC U Craiova a cerut înlocuirea centralului Ionuț Coza, susținând că arbitrul din Cernica, județul Ilfov, a greșit în trecut la mai multe meciuri ale oltenilor, inclusiv la cel din tur cu Farul.

Răspunsul lui Ionuț Coza pentru Adrian Mititelu Jr.

Arbitrul nu s-a schimbat, iar Ionuț Coza a fost criticat că nu a acordat un penalty pentru FC U Craiova în repriza secundă. După meci, Mititelu a sugerat că arbitrul ar avea anumite legături cu clubul patronat de Gică Hagi, spunând despre Coza că este corupt.

La o zi după afirmațiile lui Adrian Mititelu Jr, Ionuț Coza a ținut să facă anumite precizări. Într-un mesaj postat pe site-ul FRF, arbitrul susține că nu are nicio legătură cu clubul patronat de Gică Hagi sau cu orașul Constanța și ia în calcul să-l dea în judecată pe patronul oltenilor.

„Referitor la acuzațiile conform cărora sunt 'un apropiat al clubului Farul Constanța' și că sunt 'văzut deseori în baza de pregătire a clubului Farul Constanța' antrenându-mă, vreau să precizez faptul că singura dată când am fost în baza 'FC Viitorul', în afara delegărilor în competiții, s-a întâmplat în anul 2018, când am fost un simplu spectator la un joc amical al fiului meu, la un joc în deplasare, fără să am contact cu nimeni din anturajul clubului Viitorul sau al clubului Farul Constanța.

De asemenea, informațiile conform cărora aș merge la hotelul Yaki pentru a face recuperare sunt total false. Nu am intrat niciodată în acest hotel, nici ca turist, nici măcar ca simplu vizitator. Mai mult decât atât, nu am rude în județul Constanța și nu am relații de prietenie cu nicio persoană din anturajul clubului Farul Constanța.

Declarația 'Arbitrul Coza este corupt' îmi pătează imaginea, o afectează și pe cea a Comisiei Centrale a Arbitrilor, de aceea iau în considerare varianta de a acționa în instanță persoanele care mi-au adus un prejudiciu prin astfel de afirmații neadevărate", a spus Ionuț Coza.

Ce a spus Adrian Mititelu despre Ionuț Coza

Furia patronului clubului din Craiova a plecat de la faptul că Ionuț Coza nu le-a dat un penalty oltenilor, la scorul de 3-1, atunci când Sekou Sidibe a căzut în careu în urma unui contact cu portarul Farului, Marian Aioani.

„Eu nu cred în coincidențe. În decursul de 1 an de zile, ziarele au zis că s-a acordat cel mai bizar penalty. La meciul cu Farul din tur, Ionuț Coza a acordat un penalty care nu a fost pentru FArul. Acum, a dat din nou un penalty care nu a fost, după cum a zis și domnul Crăciunescu. Tatăl meu din închisoare mă sună și mă întreabă cine e arbitru și mă roagă să nu-l pună pe Coza. Așa cum a existat li Bogaciu, așa vă spun și eu că Ionuț Coza este un arbitru corupt.

Dacă acest arbitru va fi delegat la Craiova voi face istorie la ce se va întâmpla acolo. Să retrogradez eu în Liga 2 din cauza acestui Coza”, a spus Adrian Mititelu jr., la Digi Sport.