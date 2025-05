Răzvan Patriche, omagiat de Dinamo la meciul de retragere! Moment emoționant și lacrimi pentru veteranul "câinilor"

Partida cu U Cluj, disputată pe Arena Națională și contând pentru etapa a noua din Superliga, a marcat ultimul joc pe teren propriu pentru fundașul în vârstă de 39 de ani, care agață ghetele în cui la finalul acestui sezon. Clubul Dinamo a pregătit un moment special pentru a-i mulțumi veteranului pentru anii petrecuți în tricoul alb-roșu.





Înainte de fluierul de start, Răzvan Patriche a fost în centrul atenției, fiind omagiat pentru loialitatea sa față de Dinamo, mai ales într-o perioadă extrem de dificilă pentru club. Emoțiile au atins cote maxime în minutul 23 al partidei, moment simbolic ales pentru înlocuirea sa. Patriche, care a purtat pe tricou numărul 23, i-a lăsat locul lui Cristi Costin, în aplauzele întregului stadion.

A rămas la greu, aplaudat la scenă deschisă la despărțire



La ieșirea de pe teren, fundașul nu și-a putut stăpâni lacrimile și le-a transmis un mesaj suporterilor: "Am avut emoții ca niciodată! Mă bucur enorm pentru acești fani care ne-au susținut necondiționat, care au fost sufletul tribunei, sunt mândru că am reușit să port tricoul lui Dinamo. Mi-aș fi dorit enorm un gol, dar cel mai important e să câștige echipa. Să câștige pentru Mister, pentru Olsen. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere! Am fost un jucător care a dat totul pe teren", a spus Patriche, vizibil emoționat, pentru Digisport.