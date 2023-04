În runda a cincea din play-off, Rapid a primit vizita FCSB-ului, LIVE TEXT pe www.sport.ro. Jocul a fost câștigat de giuleșteni, 1-0, grație reușitei lui Alexandru Albu (29 ani), în minutul 21.

Răzvan Onea: „Știam că trebuie să-i lăm care ca să-i incomodăm!”

Răzvan Onea (24 ani) s-a remarcat încă din startul meciului. În minutul 4 a avut o intrare dură asupra lui Florinel Coman (24 ani), pentru care a văzut cartonașul galben din partea lui Horațiu Feșnic (33 ani). Decizie care i-a făcut pe toți cei de pe banca tehnică a FCSB-ului să erupă.

Însă, în apărarea sa, fundașul dreapta susține că a retras talpa atunci când a intrat prin alunecare și că intervenția a părut agresivă doar din cauza vitezei.

„Am pus piciorul tare în dueluri. Știam că trebuie să-i luăm tare ca să-i incomodăm. Mă bucur că ne-a reușit. La faza cu Florinel Coman nu m-am dus agresiv, ca să-l lovesc. Am tras picioarele, nu m-am dus cu talpa în față. Am venit în viteză și el s-a dat peste cap.

E o victorie foarte importantă. E o victorie la limită și e mult mai frumoasă. Am muncit foarte mult mult și sunt 3 puncte bine venite. Le mulțumim fanilor că au fost alături de noi. Au fost senzaționali. Au contat atitudinea și sprijinul suporterilor. Nu am văzut o asemenea atmosferă pe alte stadioane.

Acum vom lua fiecare meci în parte. Vom încerca să câștigăm și cu CFR Cluj. Cred că putem obține toate punctele până la final”, a spus Răzvan Onea pentru site-ul clubului rapidist.

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 42 de puncte

2. CFR Cluj - 38 de puncte

3. FCSB - 37 de puncte

4. Universitatea Craiova - 35 de puncte

5. Rapid - 31 de puncte

6. Sepsi OSK - 24 de puncte

Florinel Coman, după Rapid - FCSB 1-0: „Am făcut injecții la pauză!”

„Clinciuri, în minutul 3, ați văzut cum am sărit, trei metri, nu? Din minutul 5 nu am mai putut să sprintez, am făcut injecții la pauză, am luat un antiinflamator. Nu, a fost super arbitrajul, îl felicit, a arbitrat foarte bine. Da, trebuie să credem în noi, nu se știe niciodată.

Sunt echipe foarte bune în play-off, cam cele mai bune care puteau intra, oricine poate bate pe oricine, e un play-off care se joacă, un meci spectaculos în această seară. Mă așteptam să îi vedem așa oarecum, și noi când am jucat în campionat cu ei eram într-o situație foarte proastă și am reușit să îi batem la toate capitolele.

Mergem cu gândul de a lua trei puncte cu orice preț, nu va conta jocul pe care îl vom arăta la Craiova, contează punctele”, a declarat Florinel Coman la finalul meciului.