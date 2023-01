Înainte de a ajunge la Dinamo, Adrian Mititelu l-a ofertat pe fostul mare internațional român, dar acesta a ales, în cele din urmă, un transfer în ”Ștefan cel Mare”, de unde a plecat după doar câteva luni.

Mititelu a vorbit în direct la Ora Exactă în Sport despre acel episod și l-a acuzat pe Pavel Badea, în prezent președintele CS Universitatea Craiova, că a fost printre cei care s-au opus la acea vreme transferului lui Popescu în Bănie. Badea i-a dat replica lui Mititelu, pe care l-a criticat dur.

Pavel Badea, despre Mititelu: ”E bine ancorat în dezinformare!”

„E o aberație! Gică Popescu mi-a fost coleg de cameră și coleg de echipă ani buni. Cine mai ia în seamă ce spune Adrian Mititelu? Un om care este extrem de bine ancorat în dezinformare. A fost vicepreședinte la Universitatea Craiova trei săptămâni, pe perioada lui Dinel Staicu. Cum să nu-l aduci pe Gică Popescu la Craiova când el era o imagine imensă?

Când el a venit vicepreședinte, eu eram președintele clubului. Când a venit, prima lui dorință a fost să mă dea pe mine afară. Nu am cum să am eu o colaborare cu Mititelu, n-am avut-o niciodată de-a lungul timpului datorită din cauza dificultății de comunicare pe care o are cu foștii fotbaliști. Nu se poate lucra cu el, n-am putut niciodată să fiu compatibil cu Adrian Mititelu.

Este clar că animozitatea pe care o are față de mine este izvorâtă din faptul că am dat drumul la acest proiect, care este din punctul meu de vedere un proiect de succes, și-l face pe el să sufere foarte mult. Pentru a da cu noroi, găsește astfel de motive puerile. Gică Popescu mi-a fost coleg ani de zile, ne cunoaștem de la copii și juniori. El îmi spune că eu nu l-am vrut pe Gică Popescu. Vai de capul lui!”, a spus Pavel Badea, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

VIDEO - Pavel Badea, la emisiunea Ora Exactă în Sport

Adrian Mititelu a intrat în direct și i-a dat replica

După ce a auzit ce a declarat Pavel Badea, Mititelu a vrut să intre din nou în direct pentru a-i da replica președintelui CS Universitatea, cu care este ”în război” de mai mulți ani.

„Vreau să fac o precizare foarte importantă, că domnul Badea a spus că eu dezinformez. Eu sunt omul care spune lucrurilor pe nume. Dacă voiam să spun treaba asta, o spuneam de mult timp. Sunt cu el în război de 10-12 ani de zile. Puteam s-o spun oricând, dar vreau să știți că în 2000, când Dinel Staicu a luat echipa, a luat-o și la instigarea mea. El nu le avea cu fotbalul, eu nu aveam bani să mă bag, îmi doream foarte mult să ia el. Am asistat la toate demersurile. Din 2002, totul e creat de mine!

Când eu am fost președinte, am jucat o etapă la cererea lui Badea, care s-a milogit, l-am făcut antrenor interimar! Credeți-mă!

L-a lucrat pe Rednic, vă rog să-l sunați pe Rednic să vă confirme. L-a lucrat până a plecat și a devenit el antrenor, ce-și dorea el foarte mult. A intrat echipa pe mâna lui, a distrus echipa, nu mai putea să alerge, și în acel an a și retrogradat. El este autorul retrogradării din 2005! Ăsta este Pavel Badea. A fost un mare fotbalist, dar a avut o contribuție majoră la retrogradarea echipei din 2005. Vreau să merg la poligraf, și eu și el, să vedem care minte cu privire la evenimentul cu Gică Popescu”, a spus Mititelu, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

După o carieră începută la Universitatea Craiova și Steaua București, Gică Popescu a făcut pasul în străinătate, prima dată la PSV Eindhoven, unde a evoluat timp de patru sezoane.

Au urmat Tottenham, Barcelona, Galatasaray și Lecce, iar apoi s-a întors în România, la marea rivală a oltenilor, Dinamo, unde nu s-a acomodat și a plecat după doar jumătate de sezon. Gică Popescu și-a încheiat cariera după o scurtă ”aventură” în Germania, la Hannover 96, în a doua parte a sezonului 2002-2003.