Razboi in BANIE! Peluza Nord Craiova, mesaj dur dupa ce portretul lui Sorin Cartu din centrul orasului a fost VANDALIZAT: "Un gest gretos al celei mai corupte peluze"

Fanii echipelor FC 'U' Craiova si Universitatea Craiova sunt intr-un conflict deschis dupa ultimele incidente din oras.

Suporterii echipei lui Mitielu, FC 'U' Craiova, au vandalizat portretul lui Sorin Cartu (n. r. presedintele Universitatii) din centrul orasului.

Nu este prima oara cand Cartu pica victima ultrasilor de la FCU, dupa ce in urma cu ceva timp acestia i-au vandalizat si casa.

Peluza Nord Craiova ii condamna dur pe rivalii lor pentru gestul facut si vor sa refaca portretul lui Sorin Cartu:

"Umplem Facebook-ul cu poze de profil cu Cartu.

Ne aratam sustinerea si blamam in acelasi timp gestul gretos al celei mai corupte peluze din tara, moldovenii lui mititelu.

Legat de proiectul de a umple zidurile orasului cu Maximi si alte legende, acesta merge mai departe, strangand in cateva ore bani pentru refacerea muralului vandalizat de orfanul moldovean infiat de familia mititelu.

Pentru detalii si contributii contactati-ne in continuare in privat sau luati legatura cu membri brigazilor", se arata in postarea fanilor Peluza Nord Craiova.

Andrei Preda, zis 'Gogoasa': "Ne asumam vandalizarea picturii lui Cartu!"

Unul din liderii ultrasilor lui Adrian Mititelu a comentat incidentul in direct la Ora Exacta in Sport:

"Ne asumam vandalizarea picturii cu Cartu. Nu suntem de acord cu ce se intampla in oras. Platim taxe si impozite in oras. Si noi cand am facut ceva de genul cu Cristi Neamtu, ne-a fost sters de catre oamenii primariei. Cand am scris Oblemenco si Cristi Neamtu pe ziduri, ne-au fost sterse de cei de la primarie. Nu am vopsit noi gardurile lui Cartu. Cei de la Peluza Nord i-au vopsit gardurile, i-a legitimat si politia. Cei de la Sectia 4 au chemat niste baieti care sunt de la Nord. Tot ce facem, ne asumam.

Sorin Cartu a fost platit sa faca ce-a facut pentru Craiova. Cu o vaca, cu o Dacie, cu ce se dadea atunci a fost platit. Si asta nu ii da dreptul sa se duca la alta echipa si sa spuna ca ei sunt Craiova. Pentru noi, Sorin Cartu a murit in 2013! Sa se picteze la el acasa daca vrea. Ramane in istorie, dar pentru jumatate de oras a murit!", a spus Andrei Proda la PRO X.