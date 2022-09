Raul Rusescu, reacție categorică la adresa lui Billel Omrani: „CFR nu e FCSB” La ce s-a referit

Omrani a venit la FCSB cu câteva kilograme în plus, iar Raul Rusescu, fostul jucător al roș-albaștrilor, a vorbit despre noua achiziție a grupării din Berceni, evidențiind faptul că nu greutatea contează la un jucător.

„Nu putem să contestăm lucrurile pe care Omrani le-a făcut. Putem doar să vedem ce va face şi de acum încolo. Într-adevăr, CFR a câştigat câteva campionate la rând. Trebuie să fim realişti. Fără să îi jignesc, CFR nu e Steaua (n.r. FCSB). Şi lucrurile sunt diferite.

Lucrul ăsta (n.r. – kilogramele în plus) numai în România e o problemă. Nu cred că interesează pe cineva dacă un jucător are sau nu kilograme în plus. Important e ce face el, aportul lui pentru echipă.”, au fost cuvintele lui Raul Rusescu, potrivit AS.ro.

Salariu uriaș încasat de Omrani la FCSB

Becali a dezvăluit că a fost de acord să-i plătească atacantului un salariu de 20.000 de euro pe lună și că i-a achitat și o sumă de bani la semnătură, pe care n-a dorit să o dezvăluie, însă pe care, după spusele sale, a negociat-o la sânge.

"Salariul lui Omrani este în notă cu celelalte de la echipă. I-am dat 20.000 de euro.

I-am dat și bani la semnătură, însă nu i-am dat mult. Păi i-am spus: 'Păi, bă..., tu faci pretenții!? Păi nu vezi, bă, că ești șomer de trei luni de zile? Ce să-ți mai dau?'", a spus Gigi Becali.

Omrani a câștigat cinci tiluri cu CFR Cluj a bifat 209 meciuri pentru gruparea din Gruia, în care a marcat 47 de goluri și a oferit 42 de pase decisive. Din iunie 2022, de când a plecat de la campioana României, atacantul este liber de contract.