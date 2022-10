Vicecampioana României a menajat șapte jucători pentru duelul cu Silkeborg din turul etapei a treia a grupelor UEFA Europa Conference League și a fost „taxată” pentru alegere. Oficialii roș-albaștrilor au dorit să se focuseze pe meciurile din campionat, astfel că au odihnit câțiva dintre jucătorii importanți, iar în Danemarca, echipa trimisă de Nicolae Dică în teren nu a reușit să trimită nici măcar un șut pe poarta gazdelor.

Imediat după meci au apărut și criticile la adresa echipei, printre cei mai vizați fiind însă conducătorii clubului și Nicolae Dică. Antrenorul a fost acuzat și de faptul că acceptă să „îi facă pe plac” lui Gigi Becali, asta și după ce patronul a spus că el a cerut să fie menajați jucătorii importanți.

Nicolae Dică a vorbit despre plecarea de la FCSB

Gigi Becali și-a făcut praf jucătorii după meci, siderat de prestația echipei din Danemarca și a spus că regretă că a decis să odihnească fotbaliștii pe care i-ar fi folosit în mod normal. Deși nu s-a arătat nemulțumit de Nicolae Dică, despre antrenor s-a spus că ar dori să demisioneze de la FCSB, sătul de situația de la echipă.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul din etapa cu numărul 13, Nicolae Dică a fost întrebat despre zvonurile apărute și a negat cu vehemență că și-ar fi dorit să demisioneze.

„Nu, nu e adevărat că am vrut să îmi dau demisia. Cine a spus asta? Nu m-am gândit nicio secundă la treaba asta. Cât timp am pregătit meciul și am mers cu acești jucători tineri.

Dacă mă gândeam să îmi dau demisia după meciul din Danemarca, mergeam cu prima echipă și dacă îl pierdeam spuneam: 'domnule, am mers cu cei mai în formă jucători și am pierdut'”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă.