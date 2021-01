Raspunsul englezilor dupa ce s-a scris de interesul lui West Ham pentru Darius Olaru! Ce se intampla cu mutarea 

Darius Olaru (22 ani) este unul dintre jucatorii de la FCSB pentru care Becali a primit oferte importante.

Mijlocasul central al ros-albastrilor a avut prestatii bune in acest sezon, atat la echipa de club, cat si la tineret, acolo unde s-a calificat la Campionatul European U21, motiv pentru care a devenit tinta cluburilor importante din Europa.

Dupa ce s-a scris ca West Ham il vrea, englezii de la westhamworld.co.uk au dezvaluit ca Olaru nu este obiectivul echipei, mai ales in aceasta perioada de mercato si au oferit si argumente.

"Acestea sunt motivele pentru care Olaru nu este un transfer convingator in lupta pentru un loc in cupele europene in acest an. Dupa ce a impresionat recent in Liga 1, pretul de 9 milioane de lire este prea mare, tinand cont de minutele putine jucate.

West Ham are nevoie de un jucator pe care sa se poata baza si care sa poata juca bine, mai degraba decat un transfer riscant care ar putea sau nu sa devina un succes.

Dureaza sa poti sa dezvolti un jucator pentru a se adapta campionatului din Anglia, mai ales la 22 de ani. Sezonul acesta, West Ham are nevoie de intariri cu experienta, motiv pentru care Olaru nu ar reusi sa convinga", anunta englezii.

In acest sezon, Olaru a jucat 15 meciuri in toate competitiile pentru FCSB, a inscris 4 goluri si a reusit sa ofere si doua pase de gol.