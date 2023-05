Rapidul insistă pentru Constantin Grameni: „E o ofertă corectă!” 

Rapid a învins-o categoric pe FCSB în ultima etapă a campionatului. Giuleștenii s-au impus cu un categoric 5-1, grație golurilor înscrise de Kevin Luckassen (29 ani), Ștefan Pănoiu (20 ani), Paul Iacob (26 ani) și Funsho Bamgboye (24 ani), cu o dublă. În timp ce pentru roș-albaștrii a redus din deferență Octavian Popescu, care a fost eliminat 5 minute mai târziu.

Rapidul insistă pentru Constantin Grameni

La finalul partidei, Daniel Niculae a anunțat că Rapidul trebuie să se întărească în această campanie de achiziții pentru ajunge pe podium în anul centenarului. Principala țintă a giuleșțenilor este Constantin Grameni (20 ani), de la Farul Constanța, pentru care s-a și înaintat o ofertă de 1 milion de euro.

„Va începe perioada de mercato, toate echipele își doresc jucători, vor să continue cu anumiți jucători. Vom vedea în următoarele zile (n.r. - ce se întâmplă în privința transferului lui Grameni). E o ofertă corectă din punctul nostru de vedere.

Sunt jucători interesanți la toate echipele. Și noi avem jucători interesanți. Se anunță o perioadă de mercato destul de caldă. Vrem să întărim lotul. Sunt anumiți jucători care pleacă, alții vor veni. Încercăm să facem un lot cu care să ne îndeplinim aceste obiective”, a declarat Daniel Niculae, după FCSB - Rapid 1-5.

Răspunsul lui Gică Popescu la oferta Rapidului: „Vindem scump!”

Cele declarate de Gică Popescu la finalul meciului dintre FCSB și Rapid au dat de înețels că Farul nu va renunța la Dina Grameni în schimbul a 1 milion de euro.

„Sunt convins că vor fi mai multe discuţii cu Gică Hagi. Vor fi plecări, vor fi veniri. Avem un obiectiv pe care vrem să îl atingem. Vrem în cupele europene.

Nici măcar noi nu credeam la începutul sezonului în titlu. În momentul în care am început să intrăm în ritm, am condus campionatul 33 de etape. Dorim să fim an de an în cupele europene. Vrem să avem noul stadion din Constanţa.

Avem cerinţe pentru jucătorii care au avut evoluţii foarte bune. Nu ne grăbim. Sunt convins că vor pleca unii, dar vor venii alţii să îi înlocuiască. Niciun jucător nu are contract semnat cu altă echipă. De la discuţii la concretizare este un drum foarte mare.

Avem o ofertă oficială de la Rapid, pentru Grameni, dar nu e de luat în seamă. Nu cred că jucătorii pe care îi avem noi acum pot fi cumpăraţi de echipele din Liga 1. Vindem scump. Nici FCSB nu poate”, a declarat Gică Popescu la Prima Sport.

În acest sezon, Constantin Grameni a bifat 38 de meciuri în campionat, în care a 6 goluri și a oferit 4 pase decisive.