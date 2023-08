Transferat de la CFR Cluj în vara anului trecut pentru 100.000 de euro, Costache va pleca din Giulești. Cristiano Bergodi nu va mai conta pe serviciile sale, iar extrema crescută de Dinamo și-a găsit repede altă echipă.

Valentin Costache pleacă de la Rapid!

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, Costache va juca la Apollon Limassol, echipa care a încheiat sezonul precedent din Cipru pe locul cinci.

Dacă nu l-ar fi cedat acum pe Costache, Rapid l-ar fi pierdut gratis în vara anului următor. Potrivit Transfermarkt, fostul internațional de tineret mai avea contract până în 2024 cu echipa din Giulești.

Antonio Sefer (Hapoel Beer Sheva), Damien Dussaut (Farul), Ljuban Crepulja (FC Voluntari), Albert Stahl (UTA Arad), Andrei Ciobanu (Poli Iași, împrumut), Claudiu Belu (Poli Iași), Alin Demici (CS Dinamo București), Alexandru Crivac (Progresul Spartac, împrumut) și Cristian Ignat (CS Mioveni, împrumut) sunt jucătorii la care Rapid a mai renunțat în această perioadă de mercato.

În sezonul precedent, Costache a evoluat în 25 de partide pentru cei de la Rapid, pentru care a bifat patru assist-uri.

Site-urile de specialitate îl evaluează la 850.000 de euro.

Cristiano Bergodi: ”Sunt mulțumit”

Rapid a spart gheața și a câștigat meciul cu Farul Constanța, campioana României, scor 3-1, reușind să urce pe locul șase în Superligă, după șase etape.

Cristiano Bergodi a vorbit după meci și a remarcat faptul că Horațiu Moldovan a blocat foarte bine poarta. De asemenea, antrenorul giuleștenilor a avut doar cuvinte de laudă și la adresa debutantului Andrei Borza.

„În primul rând, vreau să-mi felicit jucătorii. A fost un meci de luptă. Un joc bun, plăcut. O primă repriză cu multă intensitate, ocazii. Am început bine, am avut ocazii. Horațiu a fost senzațional și mă bucur pentru asta. După am dat gol și mă bucur. Toată echipa a lucrat pe faza ofensivă și toți au jucat bine. Sunt mulțumit și vreau să-i felicit pe toți, băieții au făcut un meci bun.

Andrei Borza e un jucător deja vechi, cu experiență. A jucat foarte bine. O primă repriză foarte bine. A jucat bine, a avut această siguranță. Ne-a dat siguranță acolo pe stânga. Nu puneam la îndoială faptul că nu e bun. Doar a luat campionatul României cu Farul”, a spus Cristiano Bergodi după meci.