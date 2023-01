Rapid nu mai scapă de probleme! Alți doi foști jucători își cer banii: ”Pot să termine repede cu noi dacă vor”

Alți doi foști jucători ai Rapidului își cer drepturile, după ce recent oficialii giuleșteni au plătit sumele restante către Julio Cesar, care se ridicau la 600.000 de euro.

Este vorba despre Tibi Bălan și Alexandru Păcurar. Cei doi au deschis deja un proces cu clubul patronat de Victor Angelescu și Dan Șucu.

Încă doi jucători de la Rapid își cer banii!

"Am stat un an atunci în București fără niciun ban. Nu a fost ușor. Eu chiar am renunțat la 50.000 de euro pentru că aveau problemele financiare. Și acum m-a costat peste 10.000 de lei să deschid procesul. Oricum și eu și Păcurar nu avem sume mari cum au avut jucătorii străini.

Pot să termine repede cu noi dacă vor. Normal că m-am consultat și cu Păcurar. E prietenul meu cel mai bun, am jucat atâta împreună, avem același avocat și e cu mine aici la Cluj. Am decis acum pentru că am văzut că și alți jucători și-au primit banii și asta nu era posibil până acum, plus că nu eram 100% convins că echipa asta este continuatoarea.

Am mai deschis o dată proces și am mai pierdut niște bani și societatea a intrat în faliment. Suporterii nu ar trebui să fie supărați pentru că nu e vorba de o sumă mare nici la mine, nici la Păcurar. Sunt banii mei, am muncit pentru ei, nu i-am furat", a spus Tibi Bălan, potrivit Fanatik.

Victor Angelescu, după ce Rapid a câștigat procesul pentru marcă

Victor Angelescu a reacționat după ce Curtea de Apel București a dat câștig de cauză clubului său în procesele cu AFC Rapid.

„Intram într-o normalitate, o decizie pe care o așteptam. Ne bucurăm, dar repet... e ceva ce ne așteptam. E o normalitate faptul că deținem mărcile.

Am stat un pic cu inima îndoită pentru că ni s-au făcut multe nedreptăți. Am plătit pe lângă o grămadă la marcă, am plătit și la foști jucători, au fost datorii foarte vechi”, a spus Victor Angelescu la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.