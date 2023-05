După opt etape disputate în play-off, „alb-vișinii” se situează pe a cincea poziție cu 35 de puncte, la două lungimi de ocupanta locului patru, Universitatea Craiova (37p), și la patru de CFR Cluj (39p), care completează podiumul.

Rapid lansează ofensiva pe piața de mercato! Primul fotbalist transferat de giuleșteni: „Vreau să ajungem în Champions League!”

Cu două etape înainte de finalul actualei stagiuni, Rapid a anunțat pe rețelele socia media că l-au transferat pe Omar El Sawy, românul cu origini egiptene, de la Csikszereda.

„Bun venit, Omar El Sawy! Rapid l-a transferat pe Omar El Sawy, unul dintre jucătorii cei mai promițători ai țării, component al naționalei României U19”, se arată într-un comunicat emis de Rapid.

Cotat la 100 mii de euro, potrivit site-urilor de specialitate, Omar El Sawy a remarcat faptul că e o onoare pentru el să ajungă la gruparea giuleșteană și că își dorește să evolueze cu Rapid în Liga Campionilor.

„Este o onoare extraordinară să reprezint acest club. Nu am cuvinte să descriu cum mă simt în acest moment. Este primul meu transfer în adevăratul sens al cuvântului. Faptul că reprezint această echipă mă bucură foarte tare.

În urmă cu un an, tot pe 19 mai, chiar pe acest stadion, câștigam Cupa Elitelor cu fosta mea echipă. Țin minte cum m-am simțit atunci când am intrat pe teren și am văzut acest stadion impresionant. Nu sunt adept al credinței conform căreia Universul îți transmite semne, dar faptul că semnez cu Rapid în aceeași zi în care am marcat și am câștigat Cupa este o coincidență frumoasă.

Cu siguranță voi da totul pentru suporterii Rapidului și pentru acest club. Este un loc extraordinar în care poți evolua. Proiectul pe care îl urmează această echipă este unul progresiv. Vreau să fac parte din acest proiect. Îmi doresc să ajut Rapidul să ajungă campioană și să ajungă în Champions League.

Când am primit oferta din partea clubului am simțit o mare bucurie. Chiar dacă am stat să analizez această decizie, nu am vrut să mă grăbesc, cu inima eram deja aici”, a precizat El Sawy, conform sursei de mai sus.

Cum arată clasamentul din play-off + programul ultimelor două etape

1. Farul Constanța - 47 de puncte: 4 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere

2. FCSB - 46 de puncte: 5 victorii, 2 egaluri, 1 înfrângere

3. CFR Cluj - 39 de puncte: 1 victorie, 4 egaluri, 3 înfrângeri

4. Universitatea Craiova - 37 de puncte: 2 victorii, 4 egaluri, 2 înfrângeri

5. Rapid București - 35 de puncte: 2 victorii, 3 egaluri, 3 înfrângeri

6. Sepsi OSK - 26 de puncte: 1 victorie, 2 egaluri, 5 înfrângeri

Etapa cu numărul 9 (penultima)

20 mai: Sepsi OSK - CFR Cluj (20:30)

21 mai: Farul Constanța - FCSB (21:00)

22 mai: Rapid București - Universitatea Craiova (20:30)

Etapa cu numărul 10 (ultima)

27 mai: CFR Cluj - Farul Constanța (N/A)

27 mai: FCSB - Rapid București (N/A)

27 mai: Universitatea Craiova - Sepsi OSK (N/A)