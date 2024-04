Propunere pentru Gigi Becali! Un patron din Superligă a găsit înlocuitorul perfect pentru Florinel Coman la FCSB

Gigi Becali vrea să întărească echipa pentru următoarea stagiune când, cel mai probabil, FCSB va juca în preliminariile Champions League, însă despărțirea de Florinel Coman va reprezenta o lovitură grea încasată de roș-albaștri.

Valeriu Iftime l-a propus pe Sebastian Mailat la FCSB

Finanțatorul din Pipera crede că Octavian Popescu îl poate înlocui pe Coman, însă Valeriu Iftime i-a făcut o propunere interesantă lui Gigi Becali.

Patronul de la FC Botoșani consideră că Sebastian Mailat, extrema stângă a celor de la FC Botoșani, l-ar putea înlocui cu brio pe Florinel Coman, după ce vedeta lui Gigi Becali va pleca în Qatar, la Al Duhail.

”Sebi Mailat a făcut un meci extraordinar, este extremă stânga. Acum nu are loc la FCSB, dar va avea dacă intră în formă. Anul trecut a avut 17, 18 goluri la Botoșani. Țin la el, îl apreciez foarte tare și pentru că este al nostru.

A avut ofertă bună de plecat în vară, a dat 18 goluri în Liga 1 de la o echipă din subsolul clasamentului. Golurile lui ne-au salvat, este un jucător excepțional. Poate juca la FCSB oricând, are 26 de ani. Am fost vineri seară în cantonament și i-am zis: ’Sebi mai joci și tu fotbal? / Dacă mă bagă Mister ați scăpat de griji’”, a spus Valeriu Iftime, conform Fanatik.

550.000 de euro este cota de piață a lui Sebastian Mailat.

26 de ani are Sebastian Mailat.

Valeriu Iftime: ”Mailat e talismanul nostru!”

Într-un interviu recent acordat pentru Sport.ro, Valeriu Iftime a avut cuvinte de laudă la adresa lui Mailat, pe care îl consideră talismanul lui FC Botoșani.

”Dacă Mailat nu era accidentat luam un milion de euro pe el și alta era soarta echipei! Bineînțeles. Dacă revenea mai repede... E talismanul nostru. Dă o pasă excepțională, un gol frumos. Echipa e bună. Golul din foarfecă... Am dat goluri frumoase, am fost eficienți. Am câțiva jucători chiar buni, buni. Iar Mailat dacă își învinge frica asta și poate juca un meci întreg este o valoare și un câștig enorm”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.