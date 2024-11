În etapa a 17-a din campionat, Dinamo va juca în deplasare cu Petrolul Ploiești, iar Zeljko Kopic a dezvăluit care este situația jucătorilor, din punct de vedere medical.

Potrivit declarațiilor făcute de tehnician, Adnan Golubovic (29 de ani) și Răzvan Paşcalău (20 de ani) sunt singurii indisponibili.

"Echipa este într-o formă bună. În afară de Adnan și Pașcalău, care sunt accidentați, toată lumea este bine. Toți jucătorii care au fost la echipele naționale au revenit într-o formă bună.

Sperăm ca Adnan Golubovic să revină în ianuarie, dacă totul decurge cum trebuie.

Petrolul are un sezon foarte bun. A pierdut doar două meciuri. Știe cum să atace. Jucătorii mei sunt profesioniști și vom vedea performanța lor mâine (n.r. duminică, 24 noiembrie). Am încredere în ei. Am un grup bun de jucători și chiar le place să muncească", a declarat Zeljko Kopic, în cadrul conferinței de presă.

Zeljko Kopic a vorbit sincer despre situația lui Dinamo

Zeljko Kopic, antrenor la Dinamo de aproape un an, a vorbit sincer despre situația din Ștefan cel Mare și a ținut să puncteze faptul că față de stagiunea precedentă, la echipa ”câinilor” s-au îmbunătățit multe lucruri, iar clubul este pe drumul cel bun.

”Simt că ne-am îmbunătățit nivelul ca si club, ca echipă. Din momentul în care am venit, sunt multe aspecte în care simt o îmbunătățire. Pentru că, dacă nu muncim, dacă nu suntem ca un grup omogen și dacă nu împingem cu toții în aceeași direcție, este foarte dificil să faci lucruri bune, pozitive, de calitate. În această perioadă, în fotbal, nu este un timp atât de lung – de la decembrie anul trecut sau chiar iunie anul trecut, când am jucat cu Csikszereda. Cred că îmbunătățirea este mare.

Echipa este, în primul rând, pentru mine, foarte importantă. Este foarte conectată. Echipa lucrează bine la antrenamente. Văd un grup de jucători cu ambiția de a face Dinamo mai bună. Acest lucru este, pentru mine, foarte important, pentru că este pasul de bază de la care poți începe să lucrezi și să construiești ceva.

Desigur, în acest moment, vom avea unele meciuri mai bune, iar uneori poate că nu vom juca cel mai bun fotbal. Dar avem continuitate, avem stabilitate, iar acestea sunt lucruri care mă mulțumesc. De asemenea, îmbunătățirea unor jucători individuali, pentru mine, este important să văd. Noii jucători – majoritatea s-au adaptat bine la club, la grup. Desigur, este mult de muncă pentru noi toți, pentru întregul club, dar în acest moment cred că putem fi mulțumiți”, a spus Zeljko Kopic, potrivit Radio Dinamo 1948.