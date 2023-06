Campioana Ligii 1 a transferat un nou jucător de la o formație retrogradată în acest sezon. Este vorba despre Amine Benchaib, un mijlocaș în vârstă de 25 de ani, care a evoluat în sezonul trecut la CS Mioveni.

Amine Benchaib, transferat de Farul Constanța

Benchaib, care are dublă cetățenie, belgiană și marocană, are 69 de meciuri jucate la nivelul primei ligi din Belgia și 6 goluri marcate. În țara natală a evoluat pentru Lokeren, Charleroi și Kortrijk.

La CS Mioveni, Benchaib a început impresionant, cu trei goluri și o pasă decisivă la primele sale patru apariții în Liga 1. Ulterior, mijlocașul nu a mai avut realizări.

500.000 de euro este cota de piață a lui Benchaib, conform Transfermarkt

"Am avut o discuție cu antrenorul. M-a convins să semnez cu Farul. Știam deja echipa și am fost 100% decis să aleg această echipă. Cred că am luat decizia bună.

Nu am jucat niciodată la o echipă campioană, este ceva nou, iar acest lucru cred că mă va ajuta în viitor. Toți visăm să jucăm în Champions League. Va fi o provocare importantă și sper să realizăm ceva frumos", a spus Amine Benchaib, în primul interviu acordat după sosirea la Farul.

Ce transferuri a mai făcut Farul în această vară