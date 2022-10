Primul punct pentru Măldărășanu după trei etape. Reacție sinceră a antrenorului după remiza cu FCU Craiova

Marius Măldărășanu a vorbit după meci despre evoluția echipei sale și a evidențiat faptul că punctul obțin pe Stadionul "Ion Oblemenco" este bun pentru moralul echipei, care nu a parcurs cea mai bună perioadă în ultimele etape.

„Logic că mi-am dorit mai mult, dar după trei înfrângeri în campionat îmi doresc să fie un punct de moral. Au o calitate bună și foarte mare jucătorii Craiovei, au pus presiune pe noi, am pierdut multe mingi și am fost temători. Îmi pare rău că nu am jucat cum o făceam cu doi atacanți. Îmi felicit băieții și cei care au intrat.

De data asta am ratat și am fost taxați. Până în minutul 70 au fost peste noi. Dar, una peste alta este un punct muncit și odată cu punctul ăsta vreau să ne recâștigăm încrederea.

Ca să înțelegeți, din punctul de vedere al salariilor, suntem cu banii la zi. Nu vreau să evit întrebarea (n.r. cu restanțe). Avem restanțe doar de sezonul trecut.

Da, sunt mulțumit, însă puteam și mai bine, puteam avea și mai multe, dar să fim sinceri, puteam avea și mai puține. În acel moment când am avut acel parcurs bun, așteptările au devenit și mai mari, lumea vrea și mai mult.

Dar, lumea trebuie să înțeleagă, e primul nostru an după promovare. Eu cred că am avut un parcurs bun până acum. Visez la mai mult, ne dorim. Este un campionat foarte echilibrat, rezultate neașteptate”, a spus Marius Măldărășanu după meci.

În următorul meci, Hermannstadt se va duela cu CS Mioveni în Superligă. Partida este programată luni, 31 octombrie, de la ora 18:00