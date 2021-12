Prima reacție a lui Ionuț Chirilă după demiterea de la Clinceni

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii "Ora Exactă în Sport", Ionuț Chirilă a confirmat informația, explicând că s-a prezentat la baza de antrenament a clubului, însă nu a fost primit pentru a desfășura ședința de pregătire.

"M-am prezentat la club la ora 10:45 cum era programat antrenamentul. S-a schimbat ora antrenamentului la ora 14:00, fără să fiu anunțat. M-a anunțat domnul primar că nu voi mai antrena echipa, am cerut să mi se prezinte hârtia de reziliere unilaterală. Eu mi-am spus punctul de vedere. Vreau să fie respectate și niște clauze financiare. Nu știu ce vor face, care este poziția pe care vor să o ia. Eu mi-am respectat poziția, am și ajutat financiar clubul cu niște bani. Mai departe vedem ce se întâmplă. M-am prezentat și sunt la club.

Eu am spus că am nevoie de șase luni ca să creez o echipă puternică, am construit baza, avem o filosifie de joc, era nevoie și de niște întăriri în iarnă. Am jucat de la egal cu FCSB, cu FC Botoșani, cu Rapid, cu Gaz Metan Mediaș, cu toate echipele de playoff foarte puternice. Am fost la rezultate la limită, ne-au lipsit exact acei jucători pe care îi doream în mercato. Este foarte greu pentru un antrenor să construiască ceva fără anumiți fotbaliști.

Dinamo este o echipă de nivelul nostru, este foarte ciudat că am fost scos din ecuația cu 48 de ore înaintea acestui meci.

Clubul nostru este într-o situație financiară foarte gravă. Am încercat cu niște prieteni să ajut așa cum am putut. Avem jucători neplătiți de trei-patru luni. Vă dați seama în ce condiții am lucrat?", a declarat Ionuț Chirilă la PRO X.