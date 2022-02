Prepeliță, tranșant după ce a dus-o pe FC Argeș la un punct de play-off: „Cifrele vorbesc pentru mine!” 

Piteștenii au ajuns la un punct de poziția de play-off și de Farul Constanța, datorită golului marcat de Iasmin Latovlevici din lovitură liberă, în minutul 89. Echipa lui Prepeliță a ajuns la două victorii consecutive și patru meciuri fără înfrângere.

Tehnicianul care a fost dat ca și plecat de la FC Argeș, aflat în „război” și cu fanii, dar și cu primarul Cristian Gentea, care i-a cerut demisia, așa cum s-a întâmplat și cu Mihai Ianovschi.

Andrei Prepeliță: „Cifrele vorbesc pentru mine!”



„O echipă foarte bună și pe teren propriu, dacă nu mă înșel, doar cu Chindia au pierdut puncte. Așa cum am spus, dacă băieții respectă ce am lucrat tactic săptămâna aceasta, am contracarat jocul lor, am rezistat și le-am blocat jocul foarte bine.

Execuția lui Latovlevici, vă dați seama, îi aparține lui, mă bucur că a marcat. Până atunci avusese câteva execuții greșite. Ei au simțit presiunea și au făcut un pas înapoi. Lupta continuă, am zis și la început, e o finală azi, urmează o altă finală.

Nu am nicio presiune, am luat echipa de pe ultimul loc, cu 9 puncte. Am făcut într-un an de zile cred că 85 de puncte și semifinală de Cupa României, mai departe, trebuie vorbit cu conducerea. Cifrele vorbesc pentru mine. Respect toți oamenii, presiune e mereu la fotbal, prefer să nu comentez ce s-a spus, să mă concentrez pe ce am de făcut și cred că arătăm ca o familie.

Jucătorii fac niște lucruri pentru mine, eu fac niște lucruri pentru ei. Nu trebuie să le cer eu ceva să facă în teren, trebuie să vină de la ei, să învețe să facă acele lucruri, iar atunci când vezi lucrul ăsta stai liniștit pe margine”, a declarat Andrei Prepeliță la finalul meciului.