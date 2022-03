”Poate sunt milioane de lire turcești”. Becali, ironizat în privința lui Octavian Popescu

Răducanu, fost jucător la Borussia Dortmund și fin cunoscător al fotbalului german, îl ironizează pe patronul de la FCSB. ”Poate sunt milioane de lire turcești”, a glumit acesta.

”L-am văzut de vreo două ori pe Tavi Popescu. A dat goluri frumoase. Lovește bine mingea. Să fim, totuși, serioși cu sumele care se vehiculează… poate sunt milioane de lire turcești.

Nimeni nu mai vrea români. Dacă era valoare, de când trebuia să plece Coman? Numai bijuterii și diamante. Coman și Tănase tot acolo sunt. Nu sunt seriosi, nu le au pe toate pentru o ligă profesionistă”, a spus Marcel Răducanu, pentru Realitatea Sportivă.

Șase goluri a marcat Octavian Popescu în acest sezon pentru FCSB, în 26 de partide, la care se mai adaugă și trei assist-uri, toate în Liga 1. Site-urile de specialitate îl evaluează pe atacantul de 19 ani la 1,9 milioane de euro.

Gigi Becali: ”E posibil să mi-l fure unul cu 30-40 de milioane de euro”

„Tavi Popescu, exact cum ați ghicit, e jucător de 100 de milioane. Așa e, sunt mulțumit. E mare jucător. E posibil, i-am zis lui MM, să mi-l fure unul cu 30-40 de milioane acum. Dacă dă 30 de milioane, îl fură acum.

Îl dau dacă îmi dă 30 de milioane, dar dacă îl mai țin doi ani, fără 100 nu-l dau. Dacă sunt unii deștepți și îmi dau 30, nu pot să-l țin. Problema e că echipa fără el are niște probleme cum am avut cu Sepsi. Fără el am avut probleme. E un jucător exponențial. E jucător de echipă mare, e mai important decât Tănase acum”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.