Pleacă și Mureșan de la Dinamo? Oficialul, prima reacție după ce Stoican și-a dat demisia

Oficialul dinamovist nu este mulțumit de situația de la club, după ce antrenorul pe care el l-a adus în ”Ștefan cel Mare” a fost dat afară la presiunea celor din DDB.

Din informațiile PRO TV și www.sport.ro, acesta și-ar dori să plece din ”Ștefan cel Mare”, așa cum s-a mai întâmplat și în urmă cu aproximativ o lună, când a fost întors din drum de Răzvan Zăvăleanu.

„Nu am plecat de la Dinamo. Am fost până la ora 19:00 la birou. Ne ocupăm de licențiere”, a fost scurta reacție a lui Mureșan, legat de situația sa, potrivit GSP.ro.

Mureșan a recunoscut că a vrut să plece de la Dinamo

„Într-un weekend am plecat și am spus că nu mai vin, dar Răzvan Zăvăleanu m-a convins să revin. Eu nu sunt genul care să cedez, dar am zis că poate creez un șoc la echipă. Știam că le trebuie un șoc.

Starea de spirit care era când am venit ne-a costat în acest campionat și am putut să schimb acest lucru făcând foarte multe schimbări în lot. Nu am găsit altă soluție mai bună, deși nu am respectat niște principii. Este în dauna omogenității, dar este în folosul coeziunii dintre jucători. Atmosfera s-a schimbat, suntem uniți”, a spus atunci Mureșan.

Stoican a semnat cu Dinamo în decembrie anul trecut și a strâns opt meciuri la conducerea „câinilor”, adunând în medie 0.63 puncte pe meci.

Gaz Metan Mediaș este singura echipă în fața căreia ”câinii” s-au impus în mandatul lui Stoican.