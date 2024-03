După a doua victorie consecutivă din play-out, 2-1 contra lui FC U Craiova, Dorinel Munteanu a spus la conferința de presă că înțelegerea sa cu Oțelul expiră în vară, iar până acum nu a ajuns la un acord privind prelungirea contractului.

Dorinel Munteanu nu exclude preluarea lui FC U Craiova: "Mi se termină contractul cu Oțelul la vară!"

Dorinel spune că vrea doar să salveze echipa de la retrogradare și lasă de înțeles că este nemulțumit de problemele financiare ale clubului. Fostul mare internațional lasă o ușă deschisă pentru FC U Craiova, Adrian Mititelu exprimându-și recent admirația față de tehnicianul pe care îl dorea în Bănie.

"N-a fost concretă nicio discuție cu Adrian Mititelu, dar eu mai am contract până în vară cu Oțelul Galați. Sunt în obiectiv, vreau să rămână echipa în Superliga, iar de la vară vom vedea ce se întâmplă.

(n.r - Lăsați ușa deschisă lui Adrian Mititelu?) Eu v-am spus ce se întâmplă cu mine. Vom vedea ce se întâmplă. Mai sunt câteva luni foarte grele pentru noi, nu numai sportiv, ci și financiar. Ne chinuim să plătim jucătorii. Vom vedea.

La Oțelul am început munca de jos. Am preluat echipa din Liga 3. În doi ani și ceva am promovat în Liga 1. Ambițiile mele sunt foarte mari și îmi doresc ca situația financiară de la club să se liniștească, să se îmbunătățească pentru a pretinde la mai mult", a spus Dorinel Munteanu, la conferința de presă de după meciul FC U Craiova - Oțelul Galați 1-2.

Întrebat dacă ar rămâne la Oțelul Galați în cazul în care echipa s-ar califica într-o competiție europeană, Dorinel Munteanu a răspuns: "Eu cred că am fost foarte clar în ce am declarat. Mi se termină contractul la vară și după aia mai discutăm, mai vedem ce se întâmplă. Eu vreau să îmi ating obiectivul, să aducem glorie sportului gălățean".

După victoria cu FC U Craiova, Oțelul ocupă locul 9 în play-out, cu 23 de puncte, la șase lungimi peste prima poziție de baraj, pe care se află Poli Iași.