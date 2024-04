Pleacă de la CFR Cluj! Fotbalistul a făcut anunțul după umilința cu Farul: ”Nu am ajuns la nicio înțelegere!”

Cristi Manea a avut un discurs extrem de dur după umilința suferită de CFR Cluj la Ovidiu. Fundașul lateral a transmis că CFR Cluj are nevoie de un antrenor dur, așa cum este Dan Petrescu, pentru a reveni la forma de odinioară.

Cristi Manea a anunțat că pleacă de la CFR Cluj

Totodată, Cristi Manea a transmis că nu a ajuns încă la o înțelegere cu CFR Cluj pentru prelungirea contractului și cel mai probabil la finalul acestui sezon va părăsi formația din Gruia.

”Nu avem nicio scuză. Am fost penibili toți în această seară. Trebuie să ne trezim, pentru că mergem la Craiova şi va fi şi mai greu ca astăzi. La pauză trebuia să fim cu toţii schimbaţi, am făcut cel mai slab meci al nostru. Nu avem nicio scuză.

Trebuie să ne trezim pentru că e groasă. Este dificil, dar ăsta este fotbalul, te pedepsește. Noi am avut ocaziile noastre, dar în loc să facem 1-1, s-a făcut 2-0. Nu mai am cuvinte, sunt foarte supărat și pe mine, pe toată lumea. Cum am câștigat noi la Rapid... Cu FCSB meritam cel puțin un egal, dar parcă nici nu mai avem noroc, nici noi nu suntem bine.

(n.r. Ce ar spune Dan Petrescu?) Ce să mai spună, să nu mai îmbrăcăm tricourile. CFR are nevoie de un antrenor ca lumea, care să pună piciorul în prag, să fie o seriozitate mult mai mare. Orice se poate întâmpla până la finalul acestui campionat.

Eu îmi fac treaba până la final, îmi va expira contractul la finalul acestui sezon, nu am ajuns la nicio înțelegere, cred că voi pleca la vară”, a spus Cristi Manea la finalul meciului.

