Piere speranta la Dinamo?! "Pleaca cu un handicap mare, iar programul e INFERNAL!" Cum pot salva suporterii echipa din Stefan cel Mare!

Ioan Andone nu este prea optimist in ceea ce o priveste pe Dinamo.

Fostul jucator al "cainilor rosii" considera ca echipa nu are nicio sansa sa se salveze de la retrogradare avand in vedere programul extrem de incarcat din urmatoarele zile.

"Programul e infernal! Dar li se da o sansa sa se salveze de la retrogradare. E dureros sa vorbim ca Dinamo are o sansa sa se salveze de la retrogradare.

Pleaca cu un handicap mare, au stat 14 zile in izolare, ce sa mai vorbim, cu jucatori care au stat acasa, neantrenati, le e foarte greu, dar au o sansa. Atatea cluburi si atatea cluburi au luat-o cum ar veni de la zero, te duci in Divizia B, oricum, au un suport urias in PCH ei, ati vazut.

Nu credeam ca se poate intampla in Romania la o echipa sustinerea asta. Cand ai atata masa de oameni care tin cu tine si iti platesc anumiti bani anual poti sa te gandesti la viitor, indiferent de unde o iei. Renaste Dinamo", a declarat Ioan Andone, pentru AntenaSport.

Dinamo, cel mai afectat club din Liga 1 de coronavirus, are de recuperat multe partide in urmatoarele doua saptamani. Echipa lui Gigi Multescu va juca 7 meciuri in perioada 2-18 august. In acest moment, clubul din Stefan cel Mare ocupa penultimul loc al clasamentului din playout-ul Ligii 1.