Ultima confruntare dintre cele două cluburi s-a întâmplat în play-out-ul sezonului trecut, când FC Voluntari și Petrolul Ploiești au împărțit punctele în a cincea etapă.

Petrolul Ploiești - FC Voluntari, LIVE TEXT de la ora 18:30 | Gazdele, fără victorie în noul sezon până acum

Acum, cele două echipe se vor întâlni la Ploiești pe stadionul „Ilie Oană”. Petrolul Ploiești are două remize în startul campionatului: 1-1 vs 'U' Cluj în prima etapă și 1-1 vs FC Botoșani în a doua etapă.

De cealală parte, FC Volunari a reușit să o învingă în prima rundă a Superligii pe FC Botoșani cu 2-1. În a doua rundă, campioana Farul Constanța a făcut instrucție la Ovidiu cu ilfovenii, scor 4-1.