Agentul FIFA a precizat că a rămas plăcut surprins de formația dirijată de Dorinel Munteanu, Oțelul Galați, care a pierdut însă în ultima etapă acasă cu FCSB, scor 0-2.

Ce echipă l-a impresionat pe Victor Becali în noul sezon: „E o surpriză pentru mine”

Victor Becali a specificat și că Oțelul a arătat atitudine și că e pe stilul lui Dorinel Munteanu. Gălățenii au remizat în primele două etape cu UTA Arad (1-1) și cu Universitatea Craiova (0-0).

„Oțelul mi-a plăcut, o echipă cu atitudine bună, pe stilul lui Dorinel. Sigur că mai are și ea problemele ei, dar toate au, nu există vreo echipă să nu... Mi-a plăcut Oțelul. Au trimis mingea în bară de două ori, deci au fost acolo.

Nu putem să spunem că... mie, Oțelul, dintre echipele nou-promovate, este o surpriză pentru mine. E o echipă agresivă, îmi place, face pressing, ceea ce e pe chipul și asemănarea lui Dorinel.

(n.r. anumite voci din fotbalul românesc spun că ar fi favorită la retrogradare...) Eu nu cred. Fiecare are opinia lui, dar eu nu cred. Acum, dacă spun eu asta, nu înseamnă că nu vor mai retrograda... e o echipă care mi-a plăcut, în poziția în care e ea. E o echipă care nu se sperie de adversar”, a spus Victor Becali, potrivit iamsport.ro.

Pentru Oțelul Galați urmează meciul de luni, 7 august, de la ora 18:30, împoriva celor de la Sepsi OSK. Partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

Oțelul Galați, în perioada de mercato

Veniri - Joao Serrao (23 de ani / fundaș central / Portugalia / USC Paredes / liber de contract), Dragan Lovric (27 de ani / fundaș central / Croația / Ararat-Armenia / liber de contract), Frederic Maciel (29 de ani / extremă dreapta / Portugalia, Franța / Torreense / liber de contract), Samuel Teles (26 de ani / fundaș dreapta / Portugalia / Feirense / liber de contract), Milen Zhelev (29 de ani / fundaș dreapta / Bulgaria / Arda Kardzhali / liber de contract), Daniel Celea (27 de ani / fundaș central / România / Chindia Târgoviște / liber de contract), Alexandru Pop (23 de ani / atacant / România, Argentina / Unirea Dej / liber de contract), Relu Stoian (27 de ani / portar / România / AS FC Buzău / liber de contract), Ștefan Bodișteanu (20 de ani / mijlocaș ofensiv / România, Moldova / FCV Farul / împrumutat), Ariel Lopez (28 de ani / fundaș central / Argentina, Spania / AS FC Buzău / liber de contract), Aurelian Păun (22 de ani / portar / România / "U" Cluj / liber de contract), Pablo Gaitan (31 de ani / mijlocaș central / Argentina / AS FC Buzău / liber de contract), Răzvan Tănasă (20 de ani / mijlocaș ofensiv / România / FCV Farul / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Gabriel Ursu, Denis Cireș, Marc Cireș, Valentin Oniciu (Unirea Braniștea), Cosmin Mereuță (Sporting Liești)

Plecări - Cristian Sîrghi (36 de ani / fundaș central / România / retras din activitate), Daniel Celea (27 de ani / fundaș central / România / contract reizliat), Rareș Scocîlcă (18 ani / închizător / România / "U" Cluj / împrumut expirat), Laurențiu Maxim (18 ani / extremă dreapta / România / Viitorul Cluj / împrumut expirat), Mario Mitoi (18 ani / extremă dreapta / România / CFC Argeș / împrumut expirat), Andreas Chirițoiu (19 ani / atacant / România / FCSB / împrumut expirat), Rareș Pop (24 de ani / portar / România / Unirea Dej / contract reziliat), Cristian Ciobanu (28 de ani / extremă dreapta / România / contract încheiat), Antonio Cruceru (26 de ani / mijlocaș ofensiv / România / Metaloglobus / contract încheiat), Gabriel Nedelea (22 de ani / fundaș stânga / România / FCV Farul / împrumut expirat), Denis Cireș (21 de ani / închizător / România / Unirea Braniștea / contract reziliat), Darius Paharnicu (18 ani / portar / România / Unirea Braniștea / împrumutat), Răzvan Gorovei (29 de ani / extremă stânga / România / contract încheiat)