Peste Angel Di Maria!? Un antrenor din Superliga, impresionat de „perla” din curtea Farului Constanța

Flavius Stoican (46 de ani), tehnicianul celor de la FC Botoșani, impresionat de evoluțiile lui Adrian Mazilu (17 ani), unul dintre cei mai în formă tineri jucători de la Farul Constanța.

Antrenorul de 46 a susținut chiar că puștiul-minune al Farului este mai talentat decât Angel Di Maria, starul lui Juventus.

„Mazilu e un jucător cu potențial enorm, cu calități foarte bune. Îmi place că are tupeu în joc, nu are teamă de adversar, cere mingea, pleacă pe spațiu liber, are reușite și, din câte știu, e născut în 2005. E incredibil. E unul dintre cei mai buni fotbaliști români de vârsta lui. Seamănă cu Di Maria, dar cred că are calități mai bune.

De ce? Îl văd mult mai bătăios. Di Maria are tehnică, lovirea mingii bună, dar îl văd mai implicat pe Mazilu. Diferențele nu sunt atât de mari, doar că Di Maria joacă la un anumit nivel, iar Mazilu s-a născut în România. Dar poate ajunge acolo”, a spus Stoican, potrivit Digisport.

Adrian Mazilu a disputat 19 meciuri pentru Farul, reușind să marcheze șapte goluri și să ofere o pasă decisivă.