Patronul lui Sepsi nu-l iartă pe Budescu: „Este lipsit de educație! L-am așteptat de la 8 dimineața până la 17:00!” Ce-i repoșează

Constantin Budescu (32 ani) și-a reziliat contractul cu FCSB în această iarnă. Iar mijlocașul ofensiv a fost atras de FC Voluntari să rămână în Liga 1, cu toate că în urmă cu 24 de ore ca jucătorul să semneze oficial cu ilfovenenii, patronul lui Sepsi OSK a anunțat că s-a înțeles cu Budescu pentru a ajung la Sfântu Gheorghe.

Doar că mijlocașul de creație nu l-a mai anunțat pe Dioszegi că nu mai sosește la Sepsi OSK, după cum a anunțat chiar omul de afaceri. Iar după debutul la FC Voluntari, cu Chindia Târgoviște l-a acuzat pe patronul covăsnenilor că „a făcut circ”, iar acest lucru l-a deranjat teribil pe Dioszegi.

Dioszegi: „Eu nu lucrez la circ ca să fac circ”

„Am văzut și eu declarațiile domnului Budescu și vă spun foarte sincer că sunt dezamăgit de cele declarate de dânsul. Dacă el spune că a avut oferte și de la FCU Craiova, iar domnul Adrian Mititelu îl dorea la ei, nici măcar nu mai stăteam de vorbă cu el. Noi nu facem licitații. Dar, dacă zice că avea oferte și de la alte echipe, atunci de ce ne-a mai sunat pe noi să se autopropună la Sepsi? Nu l-am căutat noi, ci el pe noi.

Însă, domnul Budescu nu mi-a spus niciodată că are vreo ofertă de la FCU Craiova sau de la alte echipe, iar eu vreau să îi transmit că nu lucrez la circ ca să fac circ, așa cum dânsul a spus că noi cei de la Sepsi am făcut circ. Dacă el consideră că un patron, adică eu, cel care l-am așteptat stadion de la ora 8:00 de dimineața până la 17:00 face circ, atunci nu mai este nimic de comentat. A, ba da! Pentru acel cuvânt circ îi pot spune domnului Budescu că este lipsit de educație. Nu vreau să mai am niciodată de-a face cu astfel de jucători”, a declarat Dioszegi pentru Prosport.

Constantin Budescu a și debutat pentru FC Voluntari, în remiza cu Chindia Târgoviște, 0-0, din etapa cu numărul 22 din Liga 1.