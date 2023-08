Panduru pune la colț un jucător de la FCSB și știe cine e vinovat pentru eliminarea lui Florinel Coman

FCSB a început bine și a deschis rapid scorul, prin Florinel Coman, după patru minute. UTA a egalat rapid grație lui Fabry, care a transformat un penalty controversat dictat de George Găman, pentru un presupus henț al lui Alexandru Pantea. Același Pantea a văzut al doilea galben în prelungirile primului act și a fost eliminat.

Cum a comentat Basarab Panduru eliminările lui Alexandru Pantea și Florinel Coman

În superioritate numerică, UTA a reușit golul victoriei în minutul 61, când Cooper l-a învins pe Târnovanu. În ultima jumătate de oră, FCSB i-a mai pierdut pe Vlad Chiricheș, accidentat, și pe Florinel Coman, care a văzut și el al doilea galben după un gest de neînțeles.

Basarab Panduru consideră că consideră că gestul lui Pantea de la al doilea cartonaș galben , când a comis un henț în preajma propriului careu, a reprezentat o greșeală foarte mare a tânărului fundaș dreapta.

"Asta cu 21 de ani ce treabă are? Nu ai cum să joci la FCSB și să faci ce faci tu. Tu ai 21 de ani sau cât ai, ești titular la FCSB, vrei la echipa națională. El trebuia să știe ce să facă în situația aia. De ce sari la cap? Dă cu mâna în mingea, nu analizează bine deloc. El mai are greșeli de la începutul campionatului: nu marchează când trebuie. Are și lucruri bune. A făcut niște erori grave ca fundaș de la începutul campionatului.

Asta este de abecedarul fundașului. El trebuie să fie fundaș, ceea ce nu e. El trebuia să știe ce să facă, dar repet, a făcut și lucruri bune, e tânăr, dar eu deja văd vreo trei probleme pe faza de apărare", a spus Panduru, la Orange Sport.

În ceea ce privește al doilea galben văzut de Florinel Coman pentru o lovitură aplicată unui adversar, fostul internațional susține că este și vina antrenorului Elias Charalambous, care nu a reușit să îl calmeze pe jucătorul său.

"Dacă era cineva, nu se mai ajungea la asta. Dacă îl chema antrenorul principal, îl vede că e nervos și îi zice să se calmeze, să nu facă nimic, probabil că înțelege și nu mai face, dar dacă nu e nimeni să-i spună, el face ce vrea", a mai spus Panduru.