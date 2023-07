După o primă repriză fără goluri, tabela s-a deblocat în actul secund. Horațiu Feșnic a dictat câte un penalty pentru fiecare echipă în decurs de cinci minute: Andrei Ivan a transformat pentru Universitatea Craiova, în timp ce Ahmed Bani a ratat în fața lui Laurențiu Popescu. Scorul final a fost stabilit de Jovan Markovic, în minutul 90+6.

Ovidiu Burcă recunoaște după debutul în Liga 1: "Impactul e puternic! Încercăm să facem lucrurile din mers"

Ovidiu Burcă spune că, în ciuda eșecului, echipa sa a făcut un joc destul de bun și chiar ar fi putut obține mai mult dacă Ahmed Bani nu ar fi ratat penalty-ul din repriza secundă.

Antrenorul lui Dinamo a explicat că impactul cu Liga 1 este dificil pentru echipa sa, însă este încrezător că formația din Ștefan cel Mare poate arăta mai bine de la meci la meci, mai ales că au apărut întăriri în lot.

"Atunci când pierzi, sentimentul nu e plăcut, dar cred că am făcut un meci destul de bun. A fost și un moment psihologic, ratarea penalty-ului, dar asta e. Impactul cu Liga 1 e puternic, alt ritm de joc, altă forță, cu jucători care pot decide singuri meciul, cum e Mitriță. Trebuie să rămânem lucizi, avem o echipă în formare, cu mulți care au decalaj în pregătire.

Aduceți-vă aminte că anul trecut am făcut 0-0 cu cealaltă ecihpă din Craiova, cu Sepsi am pierdut onorabil. Ăsta e cumva stilul nostru de joc. Din păcate, am pierdut azi, dar cred că ne arată niște lipsuri pe care le avem acum. Trebuie să le remediem destul de rapid.

Bani este unul dintre jucătorii care a bătut penalty-uri și a marcat. Avem o listă de 3 jucători. Nu-mi place să desemnez unu, doi, trei. În general, cel care își asumă, ăla execută. Bani nu a fost inspirat, dar asta e, au ratat și fotbaliști mai mari decât el. Are și el de exersat, trebuie să mai pună forță.

Avem un început destul de puternic. Încercăm să facem lucrurie din mers. Nu e cea mai fericită perioadă pentru mine. Clubul e mai important decât mine și decât oricine. Am încercat să înțeleg acționarii, pe toată lumea și încerc să dau soluții.

Ghezali? Mi s-a părut că începuse să piardă puțin din intensitate. Am băgat jucători cu mai multă prospețime. El a făcut un meci bun, dar are nevoie de timp pentru a-și intra în ritm.

Pe unii dintre jucătorii noi i-ați văzut și azi. Toți cei aduși ar fi putut juca azi, mai puțin pe Politic, căruia nu i-a venit cartea verde.

Sunt 24 de ore în care trebuie să reflectăm asupra meciului de azi. După care, ne vom pregăti pentru meciul cu FCSB. O echipă cu ritm, agresivă, poate cea mai talentată din Liga 1, dar trebuie să ne refacem și noi forțele, iar de la meci la meci să arătăm mai multă organizare, intensitate și jucători care să vină cu plus", a spus Ovidiu Burcă.

Pentru Dinamo urmează derby-ul cu FCSB, care se va juca sâmbătă, de la ora 21:30, fie pe Stadionul Steaua, fie pe Arcul de Triumf.