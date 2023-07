Ovidiu Burcă, analiză la rece despre situația actuală de la Dinamo. Cum se prezintă echipa înaintea debutului în Supeligă

După confruntarea cu gruparea din Ungaria, Ovidiu Burcă a vorbit despre acest meci, dar și despre stadiul la care se află echipa cu câteva zile înaintea debutului Superligii României.

"Cred că a fost un meci cu o intensitate mult peste nivelul Ligii 1. Am întâlnit o echipă extrem de fizică, gândiți-vă că anul trecut a câștigat Cupa Ungariei, cu un antrenor foarte bun, adept al unui fotbal modern. Cred că ne-am descurcat bine în majoritatea timpului.

La momentul acesta, nu suntem la capacitate maximă. Integrăm și jucătorii nou-veniți și va trebui ca, până la primul meci, să reușim acest lucru, să-i facem să înțeleagă ce vrem de la ei, să-i pregătim din toate punctele de vedere foarte bine. Să vedem la cine vom apela în primul meci. Una peste alta, cred că a fost un test foarte bun.

Ovidiu Burcă: "Suntem mult mai bine decât în vara anului trecut"



Întotdeauna se poate mai bine, dar avem un nucleu de jucători care sunt foarte bine pregătiți. Lucrăm cu ei de un an de zile, încercăm să-i integrăm și pe cei care au venit pe parcurs. Suntem mult mai bine față de cum eram în vara anului trecut. Avem un nucleu de bază, avem niște lucruri foarte clare, o filosofie de joc și cred că, ușor, ușor, echipa va arăta din ce în ce mai bine.

Mai așteptăm să vină niște jucători în zilele următoare, dar prefer să vorbesc atunci când lucrurile vor fi clare

Am câștigat o mentalitate care se pierduse în ultimii ani. Avem un ambient extraordinar de bun, avem o etică a muncii foarte bună, avem mentalitate de învingători. Am spus mereu, poate n-o să câștigăm toate meciurile, dar urîm să pierdem! Avem un ambient de performanță, niște reguli clare în jurul cărora conviețuim. Sunt niște lucruri pe care eu le-am promis atunci când am venit la echipă.", a declarat tehnicianul dinamoviștilor, potrivit gsp.ro.

Ce a spus Vlad Iacob despre programul infernal al lui Dinamo



Dinamo o va întâlni pe Universitatea Craiova în prima etapă și pe FCSB în cea de-a doua. Echipa pregătită de Ovidiu Burcă își începe cum nu se putea mai dificil parcursul în primul eșalon.

Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, a vorbit despre programul infernal al „câinilor roșii” și a remarcat faptul că are încredere în lotul echipei din Ștefan cel Mare că se va descurca în startul sezonului.

"Mie îmi place să văd partea plină a paharului. Am toată încrederea că vom produce niște surprize. Știm că echipele angrenate în preliminarii prioritizează aceste competiții. Am încredere că vom arăta bine indiferent de adversari", a spus Vlad Iacob, potrivit DigiSport.