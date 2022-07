Tânărul fotbalist este unul dintre jucătorii în schimbul căruia Gigi Becali speră să obțină zeci de milioane de euro, după cum a declarat chiar el. Octavian Popescu s-a arătat decisiv în multe meciuri ale vicecampioanei României în sezonul trecut, fiind lăudat pentru calitatea tehnică pe care a arătat-o pe teren.

Jucătorul roș-albaștrilor, care a și debutat la echipa națională, în urmă cu câteva luni, își dorește să ia titlul alături de FCSB, însă are obiective setate și pe plan personal.

Octavian Popescu, obiectiv important pe plan personal! Ce își dorește 'perla' FCSB să reușească în viitor



Deși a terminat liceul, Octavian Popescu nu a apucat să își dea examenul de Bacalaureat, însă exclude varianta de a abandona acest lucru. Tânărul fotbalist a vorbit despre importanța școlii, spunând că va susține examenul în viitor.

„Este foarte importantă (n.r. – şcoala)! Dacă nu era importantă, nu mai stăteam să termin toate clasele. Pentru BAC o să am timp şi sper să îl iau”, a declarat Octavian Popescu conform Antena Sport.

4 milioane de euro este cota lui Octavian Popescu conform Transfermarkt.

Motivul pentru care Tavi Popescu a „aruncat” tricoul naționalei



Tavi Popescu a fost titular în partida cu Finlanda de pe teren propriu, dar Edi Iordănescu l-a trimis pe bancă imediat după startul reprizei secunde și l-a înlocuit cu Sergiu Hanca.

Frustrat de alegerea făcută de selecționer, fotbalistul de la FCSB s-a așezat pe banca tehnică, a dat jos tricoul naționalei de pe el și l-a aruncat pe gazon.

Gestul făcut de Tavi a stârnit reacții în mediul online, iar atacantul a oferit prima declarație vizavi de acest aspect, după mai mult de o lună de la partida cu Finlanda.

„Pur și simplu am fost dezamăgit pentru jocul pe care l-am făcut, când am ieșit am dat mâna cu toată lumea, mi-a dat tricoul să mă schimb și am pus tricoul acolo, sub niște scări, și după 20 de secunde l-am luat și l-am pus pe scaunul pe care stăteam”, au fost cuvintele lui Tavi conform sursei citate.