Meciul a fost unul tensionat, cu puţine ocazii de gol, cele două echipe reuşind să se anihileze una pe cealaltă destul de bine. Rapid a avut cea mai mare ocazie de gol, prin Aaron Boupendza (7), care a şutat în bara transversală.

De partea cealaltă, Dennis Politic a avut trei şuturi periculoase în prima repriză (31, 44, 45). Partea secundă a fost lipsită de spectaculozitate, singurele momente tensionate petrecându-se în prelungiri.

În minutul 90+4, în urma unui duel între Christopher Braun şi Astrit Selmani s-a produs o încăierare generală, iar arbitrul Marian Barbu i-a eliminat pe Braun (Rapid) şi pe Cristian Costin (Dinamo). Ulterior, la sesizarea arbitrajului video, a revenit asupra deciziei şi l-a eliminat pe Raul Opruţ, anulând cartonaşul roşu arătat lui Costin.

Dinamo e neînvinsă de opt etape, în care are cinci victorii şi trei egaluri. Pentru Rapid a fost al cincilea meci la rând în deplasare fără victorie (trei egaluri, două eşecuri).

Reacția lui Zeljko Kopic după remiza cu Rapid

Tehnicianul dinamoviștilor a vorbit despre evoluția echipei din derby, dar și despre transferurile de care are nevoie în perioada de mercato din iarnă.

"Evoluţia noastră de azi a fost bună. Am avut personalitate, am încercat să împingem jocul. Am întâlnit un adversar foarte bun. Cred că am fost puţin mai aproape de a obţine cele 3 puncte. Trebuie să muncim. Nu am văzut alte reacţii, am văzut jucătorul nostru pe gazon. Emoţiile sunt la maximum într-un derby. Nu cred că a fost ceva deosebit în mod negativ. Bineîneţeles că am încredere în staff-ul meu. Am sperat să avem emoluţii bune, dar vrea să spun că nu am fost surprins de ceea ce am reuşit.

Am ratat aducerea a trei jucători şi în vară. Avem nevoie de 2-3 jucători care să îmbunătăţească nivelul al acestei echipe, mă refer la cel de acum. Mă refer la jucători în toate liniile. Nu pot vorbi despre Cisotti, e sub contract. Când joci un fotbal bun, e normal să apară ofertele. E un lider pe teren, are personalitate, e unul din motivele pentru care echipa este la acest nivel acum", a declarat Zeljko Kopic, la Digi Sport.