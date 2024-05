”O tavă de eclere, 150 de mici și câte o bere!” Bogdan Andone a dezvăluit cum a salvat-o de la retrogradare pe FC Botoșani

La finalul meciului, Bogdan Andone a ținut să le mulțumească jucătorilor pentru felul în care au abordat fiecare partidă în parte și a transmis că este mândru de munca depusă de echipă în acest play-out.

Bogdan Andone: ”Am luat o tavă de eclere, 150 de mici și câte o bere!”

Totodată, tehnicianul a ținut să lămurească declarația bizară făcută de Eduard Florescu, cel care, întrebat cum a reușit să se salveze FC Botoșani de la retrogradare având în vedere situația dificlă în care se afla echipa, a spus că ”Magia sunt micii de la Botoșani, mici cu muștar și pâine”.

”Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne-a dat putere de muncă, ne-a dat credință, au fost momente grele. Le mulțumesc jucătorilor pentru modul în care s-au antrenat și au jucat. Dacă tragem linie, avem un parcurs cu opt victorii, șapte înfrângeri și cinci rezultate de egalitate, în situația în care am plecat pe 3 decembrie la treabă, era greu de crezut, dar băieții merită felicitați pentru felul în care au abordat fiecare joc. Sunt mândru de munca lor și sunt foarte fericit pentru ei, nu pentru club, nu pentru mine, doar pentru ei.

Credeam că pot salva echipa, ăsta a fost motivul pentru care am mers la echipă. Miron a fost primul jucător pe care l-am sunat din mașină, din drum spre Aiud, mergeam la părinți de Crăciun. I-am zis că merg la Botoșani, i-am zis că aș vrea să facem echipă, al doilea jucător a fost Filip, au dat dovadă de mare caracter, au venit într-un moment extrem de dificil. Acest lucru spune multe despre ei ca oameni. Azi le-am amintit ce le-am spus la prima discuție, că mergem cu încredere că vom salva echipa. Am crezut tot timpul sută la sută, nu a fost niciun moment de îndoială.

Secretul e simplu, la prima discuție avută cu echipa, am spus clar că secretul e doar munca, să dăm totul la fiecare antrenament și la fiecare meci. Nu am să dezvolt acest subiect, a fost o inspirație de moment. Veneam după meciul de la Sibiu, când am fost egalați la ultima fază, jucând în superioritate numerică mai mult de o repriză. La două zile, jucam cu Dinamo.

Atmosfera era sumbră, băieții erau terminați, a fost singura dată când nu am mers eu la antrenament personal cu jucătorii care au jucat mai puțin sau deloc. Am stat cu cei care au început jocul la Sibiu și au făcut doar refacere. Atunci m-a străfulgerat să găsesc o cale să îi fac să înțeleagă că viața merge mai departe și că în două zile jucăm cu Dinamo.

În momentul ăla am fugit repede la cofertărie, am luat o tavă de 80 de eclere, m-am întors cu eclerele, am dat la fiecare, a doua zi le-am luat 150 de mici și două tăvi de cartofi prăjiți și câte o bere. A fost pe moment, surpriză, s-a destins atmosfera, iar cu Dinamo am făcut un joc foarte bun”, a spus Bogdan Andone la finalul meciului.