Duminică, FC Voluntari a cedat la Sibiu contra lui FC Hermannstadt, scor 1-3. Ilfovenii au condus la pauză după golul lui Sigurjonsson (27), însă gazdele s-au impus grație reușitelor lui Dragoș Iancu (51), Daniel Paraschiv (56) și Petrișor Petrescu (84).

FC Voluntari, gata să schimbe antrenorul

FC Voluntari intenționează acum să schimbe antrenorul, iar GSP anunță că atât Ilie Ponaru, cât și Marin Dună, principalul din acte, vor fi demiși.

Favorit pentru a-l înlocui pe Ilie Poenaru ar fi Eugen Neagoe, care ar putea conduce echipa de la următorul meci din Liga 1, programat sâmbătă, contra lui Poli Iași.

Neagoe a antrenat ultima oară la Universitatea Craiova, în perioada ianuarie - iulie 2023. Tehnicianul a fost dat afară după doar două etape scurte din acest sezon, iar recent a recunoscut că a fost căutat de mai multe echipe din România.

„Ce rost are acum să mai discutăm? Am avut discuții cu trei echipe din România până în acest moment, dar sincer chiar nu vreau și nici nu sunt genul. Toate au antrenor, așa că nu mai are rost să discutăm.

Dar am avut discuții cu trei cluburi românești”, a spus Eugen Neagoe, astăzi.