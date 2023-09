Antrenorul s-a despărțit de Universitatea Craiova la finalul lunii iulie. Eugen Neagoe a stat pe banca tehnică a oltenilor șase luni, timp în care a bifat 21 de apariții la cârma echipei și a înregistrat o medie de 1.57 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Eugen Neagoe divulgă: "Cu trei echipe din România am discutat"

De aproape două luni, Eugen Neagoe nu are echipă. Dar chiar și așa, tehnicianul a dezvăluit că a purtat discuții cu trei cluburi din România, doar că formațiile respective au acum antrenor, așa că nu a oferit mai multe informații.

Eugen Neagoe o preluase pe Universitatea Craiova în ianuarie 2023, după ce la sfârșitul lui decembrie a încheiat socotelile cu FC Universitatae Cluj. Aproape șase luni îi condusese și pe studenți.

„Ce rost are acum să mai discutăm? Am avut discuții cu trei echipe din România până în acest moment, dar sincer chiar nu vreau și nici nu sunt genul. Toate au antrenor, așa că nu mai are rost să discutăm.

Dar am avut discuții cu trei cluburi românești”, a spus Eugen Neagoe, potrivit DigiSport.

Între timp, Universitatea Craiova și-a găsit antrenor. Mihai Rotaru, patronul clubului, l-a instalat pe banca tehnică pe Laurențiu Reghecampf, care s-a despărțit de gruparea din Azerbaidjan, Neftchi Baku, unde e acum antrenor Adrian Mutu.

Eugen Neagoe a mai fost antrenor la echipe precum Pandurii Târgu Jiu, FC Drobea, ASIL Lysi, FCSB, Aris Limassol, Nea Salamis, ACSM Poli Iași, Sepsi OSK, FC Dinamo, FC Hermannstadt și Astra Giurgiu.

Universitatea Craiova, în această stagiune

După nouă etape disputate în primul eșalon al României, oltenii se situează în acest moment pe locul doi cu 17 puncte. În consecință, Universitatea Craiova a înregistrat cinci victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri până acum.