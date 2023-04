"Nu spun că e amatorism, dar nu au venit ok". Oficialii de la Craiova, nemulțumiți de revenirea fotbaliștilor de la națională

În prima repriză a partidei, Eugen Neagoe a fost forțat să facă două schimbări, din cauza accidentărilor lui Ișfan și Baiaram, jucători reveniți de la lotul național U21.

Ulterior, și Screciu și Markovic au fost înlocuiți în a doua repriză, iar Mihai Rotaru a vorbit despre situația lor, explicând că nu au venit într-o formă fizică prea bună de la națională.

"Jucătorii n-au venit OK de la naționala de tineret. Am mai auzit și poveștile alea cu mici, coaste, manele și fleici. Nu au venit în cea mai bună formă cei de la lot. Nu spun că e amatorism la lot, doar că nu au venit OK. Nu aveam cum să îi încărcăm noi după ce au venit de la lot, pentru că ei au venit joi.

Nu aveam când. Noi nu încărcăm în această perioadă, volum facem doar la jucătorii care nu joacă, sau care joacă foarte puțin. În rest, totul e pe viteză, pe prospețime, fără să se încarce", a spus Mihai Rotaru, potrivit Fanatik.

Eugen Neagoe: ”Nu vreau să fiu arogant, dar asta e realitatea”



„Foarte bine era dacă acea bară din prelungiri nu era bară și intra în poartă. Cred eu că am controlat jocul, am avut 15-0 la cornere, am avut posesie undeva aproape de 70 la sută. Să domini de maniera asta campioana României, să nu aibă un corner, asta înseamnă foarte mult pentru noi. Știam că putem să jucăm de maniera asta, îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm. Cred că nu i-am dezamăgit pe suporteri, dar fotbalul, de foarte multe ori, este nedrept. Am încercat să presăm adversarul, dar în timpul acestui joc au intervenit și foarte multe probleme. Toți jucătorii care au fost plecați la echipa națională au avut probleme. Pe undeva este logic, dar nu mă așteptam să fie atât de multe probleme.

Sunt convins că meritam să câștigăm ambele jocuri. Luați statistica și vedeți că singurul aspect la care au fost mai buni decât noi au fost aruncările de la margine. Nu vreau să fiu arogant, dar asta e realitatea. Meritam să câștigăm pentru că am făcut un joc mult mai bun decât adversarul nostru”, a spus Eugen Neagoe, la finalul partidei.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a ajuns la 34 de puncte și rămâne pe locul doi, la două puncte distanță de liderul Farul, care a remizat cu Rapid, tot 1-1.

Universitatea Craiova a ratat șansa de a urca, cel puțin temporar, pe locul trei în clasament și rămâne pe locul patru, cu 29 de puncte, la un singur punct în spatele celor de la FCSB, care mai au un meci de disputat, cel cu Sepsi.