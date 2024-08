Nu s-a abținut! Mihai Stoica, o nouă săgeată către Dan Petrescu

Conflictul de la distanță dintre Dan Petrescu și Mihai Stoica, foști colaboratori la Unirea Urziceni, a pornit după conferința de presă de miercuri a antrenorului de la CFR Cluj. Înaintea meciului cu Maccabi Petah Tikva, Petrescu spunea că FCSB a abordat prea relaxată returul cu Sparta Praga (2-3), iar declarațiile optimiste ale "conducătorilor" au afectat prestația echipei.

Declarațiile lui Petrescu nu i-au picat bine deloc lui Mihai Stoica, cel care nu înțelegea de ce antrenorul s-a referit la "conducătorii de la FCSB" și nu exclusiv la Gigi Becali, singurul din tabăra campioanei cu declarații extrem de optimiste referitoare la dubla cu Sparta Praga. Stoica îi cerea lui Petrescu "să fie bărbat" și "să tacă pentru că se face de râs".

Ulterior, Dan Petrescu a vorbit despre Pafos și LASK Linz, adversarele lui CFR Cluj, respectiv FCSB din play-off-urile competițiilor europene. Ciprioții au fost descriși de Petrescu drept o echipă foarte puternică din punct de vedere financiar, care și-a permis chiar să ofere recent 4 milioane de euro pentru doi jucători de la CFR Cluj.

Mihai Stoica, o nouă săgeată către Dan Petrescu

Mihai Stoica a ironizat declarațiile lui Dan Petrescu după ce a verificat sumele plătite de Pafos în această vară pentru transferuri. Ciprioții l-au cumpărat pe Joao Correia, de la Chaves, pentru 200.000 de euro, și pe Marios Ilia, de la Ethnikos, pentru 150.000 de euro, sume mult mai mici decât cele vehiculate de tehnicianul lui CFR.

"Pafos e extraordinară! Eu n-am cum să-l contrazic, știe mai bine. Au vrut să ia doi jucători cu 4 milioane de la CFR. Așa a spus, nu? Două și două. Probabil au regândit situația. N-au mai luat doi jucători cu 4 milioane. Au luat un jucător cu 150.000 și restul gratis. Eu spun ce apare", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Dan Petrescu: "FCSB o să meargă mai departe în Europa League"

După 1-0 contra lui Maccabi Petah Tikva, Dan Petrescu a fost întrebat și despre duelul lui FCSB din play-off-ul Europa League, în contextul în care CFR Cluj a înfruntat LASK Linz într-un meci amical, în această vară.

Petrescu a cotat-o pe FCSB cu prima șansă și a evidențiat punctele slabe pe care le-a văzut la formația austriacă în amicalul disputat pe 2 iulie și încheiat la egalitate, 1-1.

"Da, am jucat cu LASK Linz în amical, am făcut 1-1, dacă îmi aduc bine aminte, în ultimul meci. E o echipă agresivă, mi s-a părut că au probleme la faze fixe și la fundașii centrali. Sincer, FCSB, la ce jucători are acum, cred că o să meargă mai departe în grupele Europa League.

Poate cei de la Linz nu erau atunci cu toată echipa sau nu erau în formă, dar nu păreau o echipă de speriat, mai ales pentru FCSB", a spus Dan Petrescu.

Reacția lui Dan Petrescu după ce Mihai Stoica i-a cerut să tacă pentru că "vorbește prostii" și "se face de râs"

Joi seară, după ce CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul Conference League, lui Dan Petrescu i s-a transmis că i-a deranjat pe cei de la FCSB cu declarațiile sale.

"Fiecare zice ce vrea. Eu am zis adevărul înainte de meci. Fiecare e liber să facă ce vrea, e democrație. Eu mereu îmi apăr echipa mea și zic ceea ce cred fără să îmi fie frică de nimeni", a fost replica scurtă a lui Dan Petrescu.