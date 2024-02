Atacantul italian nu a mai participat la antrenamentele echipei, negociindu-și plecarea de la FCSB. Gigi Becali a primit mai multe oferte în schimbul lui Andrea Compagno, pe care le-a acceptat în dorința de a scăpa de golgheterul din sezonul trecut, însă niciuna nu a fost pe placul jucătorului.

Anamaria Prodan i-a găsit oferte lui Andrea Compagno

Anamaria Prodan a participat la premiera filmului în care joacă în rolul principal, iar acolo a vorbit și despre fotbal. Întrebată dacă ar fi reușit să îi găsească oferte lui Andrea Compagno până în prezent, în cazul în care ar fi fost reprezentantul său, Anamaria Prodan a făcut o dezvăluire complet neașteptată. Impresarul a declarat că i-a propus deja atacantului italian mai multe oferte, însă acesta nu a acceptat niciuna dintre ele.

„Ce te face să crezi că nu i-am propus foarte multe oferte până acum? Au fost foarte multe oferte, deocamdată le-a respins pe toate, așteptăm”, a declarat Anamaria Prodan.

Gigi Becali, despre Andrea Compagno: ”Nu mă mai interesează”

”De ce să mai apară? Discutăm despre un jucător care valorează mult... dar eu am renunțat la el. Am dat și ieri o hârtie pentru 450.000 în Grecia, o echipă mare zic ei, nu mă mai interesează.

Nu are rost să mai vorbim de Compagno, nu mai este... Cel mai cuminte om, nu am avut jucător așa ca el, și cum se antrenează, și tot.

Fiecare om are creierul lui, eu am creier cu procent mai mic, nu am știut să-l țin pe Compagno. Am făcut ce nu trebuia să fac, m-am dus la 11 puncte și 16 puncte”, a spus Gigi Becali la DigiSport.