"Nu-mi reprosez nimic, doar ca n-am dat gol. Lupt pana la capat cu CFR!" Prima reactie a lui Vintila dupa 0-1 cu CFR

FCSB a pierdut la Cluj si e la 7 puncte de CFR cu 7 etape inainte de finalul sezonului.

Vintila isi felicita echipa. "Numai golul ne-a lipsit", spune antrenorul FCSB. Vintila cere concentrare maxima. Vrea ca jucatorii sai sa lupte pana la capat cu CFR-ul pentru titlu, in ciuda distantei care-i separa de primul loc.

"Am facut un joc foarte bun, sunt multumit de atitudinea jucatorilor si de daruirea din timpul jocului. Am reusit sa-i dominam, e un lucru foarte bun, care da moral echipei. Acel autogol a facut diferenta, CFR a fost echipa mai experimentata si pragmatica. Vedem in continuare ce se intampla. Nu am ce sa-mi reprosez, doar ca nu am reusit sa marchez. Vom aborda la vicotorie Cupa Romaniei, vrem sa castigam aceasta competitie, sa ne jucam sansa pana la capat s cu CFR in campionat. Cred ca se va incheia cu bine acest sezon, nu cred ca vor mai fi meciuri amanate", a spus Vintila la Digisport.