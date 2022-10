Cotat la 50 de milioane de Gigi Becali, tânărul jucător nu a mai avut același randament la începutul acestui sezon, chiar dacă tehnicianul vicecampioanei României s-a declarat mulțumit de felul în care evoluează.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", patronul de la FCSB a stabilit că "perla" lui nu mai valorează nimic în comparație cu sezonul trecut și așteaptă o revenire de formă a acestuia.

"Nu am cum să pierd, la ora asta, să zicem că am 5 milioane de euro dați, a costat 10 milioane de dolari când am luat-o de la Talpan. Deci sunt 15 milioane, dacă vând societatea nu iau 15 milioane pe toți jucătorii pe care îi am? Atunci înseamnă că sunt pe câștig. Dacă vrea Dumnezeu, pot să intru în Liga Campionilor, sau poți un jucător ca Tavi Popescu să explodeze, acum nu face nici doi lei. Cum spuneam atunci o sută de milioane, dar acum spun că nu face nimic", a declarat Gigi Becali la PRO ARENA.

Octavian Popescu: "E un început slab poate și pentru că sunt mutat de pe o poziție pe alta"

"Perla" celor de la FCSB a explicat și de ce traversează o formă slabă din acest start de sezon. Octavian Popescu spune că unul dintre motive ar fi reprezentat de faptul că a fost mutat pe diferite poziții în meciurile disputate până acum.

De asemenea, Octavian Popescu a explicat și de ce a ales să apeleze la un mental coach.

"Este un început slab de sezon pentru mine, sper să rezolv cât mai curând. Poate și că pentru sunt mutat de pe o poziție pe alta, dar trebuie să dau cel mai bun randament oriunde mă bagă Mister.

Am apelat la un mental coach pentru dezvoltarea mea. Dacă mă ajută să mă dezvolt, e normal să merg în continuare", a mai spus Octavian Popescu.