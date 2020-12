"Nu eram bine mental!" Reactia lui Deac dupa ce a reusit o dubla cu Poli Iasi! Ce spune despre numirea lui Iordanescu: "Nu a fost problema la antrenor!"

Ciprian Deac (34 ani) a inscris o dubla in poarta lui Poli Iasi si a adus cele 3 puncte echipei sale, care nu mai castigase de 4 etape.

CFR Cluj s-a impus cu 2-0 in fata lui Poli Iasi si ramane aproape de Craiova in clasament, care se poate duce la 4 puncte daca va castiga meciul cu Gaz Metan de luni.

Ciprian Deac a reusit o dubla, insa la finalul partidei a vorbit despre perioada dificila a clubului, dar si despre schimbarea de antrenor. Mijlocasul a declarat ca nu Petrescu era problema, ci atitudinea jucatorilor.

"E clar ca nu e fata CFR-ului asta, sa pierdem atatea meciuri consecutiv. Ne bucuram ca am castigat, nu eram bine mental, sincer. Sa pierzi 3 meciuri la rand e inimaginabil. Ne bucuram ca am obtinut cele 3 puncte, ati vazut, Steaua a castigat ieri si se distanteaza usor de noi. Sper sa ne apropiem dupa meciul de la Cluj cu ei.

E clar ca fotbal nu ne mai poate invata la varsta asta, cred ca noi, jucatorii, trebuia sa ne trezim. Nu cred ca a fost problema la antrenor, cu el s-au castigat titluri.

Din seara asta ne gandim toti la meciul de joi, ar fi fantastic sa trecem in faza urmatoare. Va trebui sa ne concentram mult mai mult, intalnim un adversar puternic, agresiv si trebuie sa fim concentrati din primul minut", a spus Deac la finalul partidei.

In acest sezon, Deac a jucat 16 meciuri in tricoul campioanei, a inscris 4 goluri, unul dintre ele in Europa League si a oferit 6 pase de gol.