În contextul în care Josue Homawoo este aproape de a părăsi echipa, "Fălcosul" este de părere că revenirea lui Nedelcearu ar fi o mutare inspirată pentru dinamovști.



Printre altele, Andone a dezvăluit sfatul pe care i l-a dat fundașului central în timpul mandatului său la Dinamo.



"Nu e o pierdere foarte mare Homawoo. Se înțelege bine cu Boateng, dar nu e o pierdere mare. E tipul de fundaș central care face o gafă aproape meci de meci. Construiește frumos, dar Dinamo îl poate înlocui fără probleme.



Nedelcearu ar fi un plus foarte mare! E dinamovist, joacă cu sufletul. As vrea să i se fi făcut dor de casă! Aș vrea să vină. Este un lider, crescut de Dinamo. Eu când am venit ultima dată la Dinamo, juca și fundaș dreapta și mijlocaș. Eu i am zis: «La mine joci doar fundaș central. Dacă greșești, te scot. Dacă nu, ești titular»", a aspus Ioan Andone, potrivit Sportpesurse.



Homawoo vrea să plece de la Dinamo



Josue Homawoo a primit o ofertă tentantă din punct de vedere financiar din campionatul Turciei și i-a înștiințat deja pe cei de la Dinamo că ar vrea să plece de la echipă.



"Homawoo ne-a spus în cantonament că vrea să plece, că are o ofertă din Turcia. Eu și președintele Nicolescu am vorbit cu el, înțelegem, dar și noi vrem să îmbunătățim nivelul echipei noastre.



Până când cluburile nu ajung la un acord, el e jucătorul nostru, are contract și trebuie să continue să joace și să muncească", a spus Zeljko Kopic, la conferința de presă.