"Nu e normal sa se reduca salariile jucatorilor. Ce vina au ei? Un fotbalist roman critica decizia finantatorilor din Liga 1

Fotbalistul nu e de acord cu masura luata de patroni.

Pandemia de coronavirus a suspendat campionatul Romaniei, ceea ce duce la pierderi financiare semnificative pentru cluburi. Astfel, la echipe importante, precum FCSB, s-a luat masura reducerii salariilor. Unii fotbalisti au fost chiar trimisi in somaj tehnic.

Cosmin Moti, aflat in Bulgari pe durata pauzei fotbalistice, a criticat decizia luata de finantatori. Jucatorul lui Ludogoret crede ca patronii s-au grabit cand au luat aceasta decizie pe care o considera nedreapta pentru jucatori.

"Nu mi se pare normal sa se reduca salariile. Ce vina are jucatorul ca nu se poate antrena sau ca nu poate sa joace? Stiu ca si pentru cluburi este greu pentru ca pleca sponsorii. Trebuie sa existe o intelegere si o negociere. Nu mi se pare normal ca un jucator care nu are contract de munca si care nu beneficiaza de pensie la finalul carierei sa fie trimis in somaj tehnica. De ce sa castig doua sau trei mii de lei pe luna? Cred ca si jucatorii sunt de acord cu o reducere de salariu, dar sa nu-i trimiti in somaj. Noua nu ne-au propus nimic aici, la Ludogoret, dar sunt lucruri care trebuie intelese", a spus Cosmin Moti la Digisport.