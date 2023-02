”Nu cer să mi se facă loc”. Florinel Coman a luat atitudine la interviu, după FC Voluntari - FCSB

Florinel Coman a tras concluzii după această partidă și se gândește acum la următorul meci din campionat, cu Universitatea Craiova. Atacantul FCSB-ului a fost integralist împotriva celor de la FC Voluntari.

Florinel Coman: ”Nu cer să mi se facă loc”

„Un meci foarte bun, un meci consistnet făcut de noi. Am reuşit să dăm gol în prima repriză. Asta ne-am propus înaintea meicului. Am luat acel gol şi am trăit la intensitatea maximă finalul. Pe terenula cesta nu avem amintiri neplăcute.

Este important că am reuşit să câştigăm aici. E o echipă arţăgpoasă, au o echipă bună. Etapa asta parcă a fost făcută pentru noi. Suntem pe locul 3, am mai urcat un loc. Va fi o luptă frumoasă şi foarte grea, cred că toate au şanse. Va fi o luptă grea.

Trebuie să câştigăm cu Universitatea Craiova. Ne-am uitat la meci. Au arătat bine în repriza a doua, aşa cum au fost toate cu ei. Am spus şi anii trecuţi că e anul nostru. CFR Cluj e candidată, are un lot valoros. Eu zic că CFR Cluj este o forţă, deşi trec printr-o perioadă mai slabă”, a spus Coman.

Întrebat dacă așteaptă să i se facă loc în ”primul 11” al celor de la FCSB, Florinel Coman a avut o reacție categorică: „Eu nu cer să mi se facă loc. Mă antrenez bine. Nu e treaba mea ce se vorbeşte. S-a vorbit şi prost şi bine, dar nu mă interesează.

Totul merge bine, păcat că este mai frig la meciuri şi antrenamente. Toţi îşi doresc să joace titulari. Nu mă interesează, important e ca noi să ne antrenăm foarte bine. Şi dacă joc din primul minut şi nu dau gol şi pasă de gol? Mai bine fă sondaj şi întreabă şi alţi jucători”.

FCSB a urcat pe locul trei după succesul cu FC Voluntari, peste Rapid, cu 47 de puncte, la doar cinci puncte distanță de liderul Farul Constanța și la trei puncte de campioana CFR Cluj, care ocupă locul doi.

În următoarea rundă, FCSB va juca pe teren propriu cu Universitatea Craiova, în timp ce FC Voluntari, care a rămas pe locul 11, se va deplasa pe terenul lui FCU Craiova.