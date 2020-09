"Nu au informat medicul cu privire la restrictiile din regulament!" Prima reactie a oficialilor clinicii la care au fost fotbalistii Astrei, suspectati de dopaj

3 fotbalisti de la Astra Giurgiu au intrat in atentia ANAD dupa ce au aparut fotografii cu ei facand un tratament intravenos.

Presedintele ANAD, Cristi Balaj, a declarat ca a fost inceputa o ancheta, Ionita, Seto si Fatai fiind suspendati cel putin pana cand vor fi finalizate cercetarile.

Acesta a atras atentia si asupra faptului ca medicii de la clinica la care au fost cei 3 jucatori au o parte din vina. Imediat dupa informatiile oferite de Balaj, oficialii clinicii au reactionat si au emis un comunicat de presa, in care au povestit ceea ce s-a intamplat.

"In privinta tuturor procedurilor minim si non invazive executate in clinica, exista protocoale medicale pe care specialistii clinicii le respecta intocmai. Este si cazul terapiei IV Drip, cu vitamine, cea solicitata de sportivii in cauza.

Tot ei s-au programat, ca orice alt pacient, au completat fisele cu toate detaliile medicale si consimtamintele de administrare a tratamentului.

Un amanunt important de precizat, in timpul consultatiei prealabile procedurii, ei nu au adus la cunostinta medicului niciun fel de restrictii specificate in regulamentul WADA. Nici referitoare la substante, nici la cantitate.

Ne exprimam dezacordul cu privire la acuzatiile nefondate care vizeaza medicul in cauza, dar si folosirea prestigiului Cronos Med si al dr. Constantin Stan intr-o controversa in care clinica nu are nicio culpa", au notat oficialii clinicii.